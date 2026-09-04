Loffredo: Piazza Cavour pronta entro novembre

Una città interessata da numerosi cantieri, con l’obiettivo di completare una parte significativa degli interventi in occasione delle celebrazioni di San Matteo e di arrivare preparati all’appuntamento con Luci d’Artista. A fare il punto sui lavori pubblici a Salerno è l’assessore Dario Loffredo, che annuncia una serie di inaugurazioni e fissa le scadenze per alcuni degli interventi più importanti. «Sono stato sul cantiere e anche stamattina (ieri per chi legge, ndr) i lavori stanno andando avanti», spiega Loffredo, riferendosi agli interventi in corso in città. In occasione di San Matteo tornerà anche l’appuntamento con le opere pubbliche che tradizionalmente accompagnava la festa patronale. «Ci sarà l’inaugurazione di varie rotatorie nella zona orientale della città», annuncia l’assessore. Tra gli interventi più attesi c’è quello di piazza Cavour. Il cantiere non sarà completamente concluso per San Matteo, ma una parte dell’area sarà comunque fruibile in occasione del passaggio del Santo Patrono. «Su piazza Cavour non riusciamo ad inaugurare del tutto, ma è un problema di approvvigionamento dei materiali – chiarisce Loffredo – Sarà sicuramente pienamente fruibile da tutta la città entro novembre, prima di Luci d’Artista, ma sarà aperta per il passaggio del Santo Patrono». Proseguono anche i lavori di pavimentazione di via Velia. L’obiettivo è completare questo tratto prima di San Matteo, per poi concentrarsi sull’ultima traversa, via Conforti. «Dopo San Matteo riprenderemo l’ultima traversa e contiamo di finire entro la fine di ottobre», assicura l’assessore. Un altro intervento destinato a vedere la luce a breve è il piccolo palazzetto dello sport tra Mariconda e Mercatello. La struttura, da circa 250 posti, comprenderà anche una palestra e ulteriori spazi destinati alle attività sportive. «Stiamo decidendo insieme al sindaco la data dell’inaugurazione, che orientativamente credo sarà tra il 10 e il 20 settembre», spiega Loffredo. Nello stesso periodo dovrebbe essere inaugurato anche il nuovo Centro agroalimentare, realizzato grazie a un finanziamento di 11 milioni di euro. Un intervento destinato, nelle intenzioni dell’amministrazione, a dare nuovo impulso alle attività del mercato ittico e dell’agrofrutta e a porre le basi per la realizzazione di un nuovo polo fieristico. «Credo che inaugureremo anche questo tra il 10 e il 20 settembre – afferma Loffredo – C’è tanto da fare e ci lavoriamo». Tra gli interventi che l’amministrazione spera di completare entro San Matteo c’è anche il sottopasso dal Trincerone Ovest a via Santi Martiri. «Siamo alle fasi finali – sottolinea l’assessore – Ne parlavo proprio ieri con l’ingegnere dei Lavori pubblici. Ci auguriamo di riuscire a inaugurarlo entro San Matteo». Nella stessa tabella di marcia rientrano gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Dopo quelli già inaugurati a Sant’Eustachio, l’amministrazione punta a completare anche gli alloggi alle Fornelle, finanziati nell’ambito del Bando periferie. Il progetto prevede, oltre alla riqualificazione delle facciate e all’efficientamento energetico, anche la realizzazione di un nuovo parco con campo sportivo e panchine. «Auguriamoci anche lì di finire entro San Matteo», dice Loffredo, ricordando che nei cantieri «ci sono sempre dei piccoli intoppi». L’assessore guarda poi agli obiettivi di medio periodo e alla trasformazione del modello di sviluppo della città. «La vita è fatta di annate e di momenti storici. Al sindaco De Luca dobbiamo una visione», afferma Loffredo, richiamando il percorso che ha portato alla realizzazione di piazza della Libertà e alla trasformazione del fronte mare, oltre alla presenza a Salerno di archistar come Calatrava, Zaha Hadid e Bofill. Ora, secondo l’assessore, la sfida è quella di modificare progressivamente le priorità, riducendo per un periodo il peso delle nuove costruzioni residenziali per concentrarsi maggiormente sul turismo e sull’offerta ricettiva. «Quest’anno vogliamo fare una delibera per tamponare per un periodo le nuove costruzioni residenziali e concentrarci su un’iniziativa che era nel programma del sindaco», spiega Loffredo. Il riferimento è alla realizzazione di nuove strutture alberghiere che dovrebbero essere presentate nei prossimi mesi dall’amministrazione. L’obiettivo è incrementare significativamente la capacità ricettiva della città. «Oggi credo che siamo a 700-800 posti adibiti al turismo – conclude Loffredo – Nei prossimi 3-5 anni dovremmo arrivare a 3mila. Stiamo lavorando in questa direzione».