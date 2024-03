Loffredo: Bevande alcoliche, nuovo regolamento

di Erika Noschese

Il nuovo regolamento per la somministrazione di bevande alcoliche è valido solo per i distributori automatici. Il chiarimento arriva dall’assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Salerno Dario Loffredo che interviene dopo le perplessità sollevate da alcuni titolari di attività ristorative. Assessore, martedì il consiglio comunale con tanti provvedimenti finanziari. Tra i punti all’ordine del giorno c’è un nuovo regolamento che disciplina l’attività svolta dalla polizia urbana che riguarda in qualche modo anche il commercio… «Ho letto e ascoltato varie notizie non proprio corrette che hanno messo in allarme i titolari dei locali che hanno chiesto delucidazioni sul nuovo regolamento per la somministrazione di bevande alcoliche. Ecco, voglio chiarire che non c’è alcun nuovo provvedimento per i titolari delle attività ristorative: la restrizione relativa alla somministrazione di cocktail alcolici e analcolici dalle ore 22 riguarda solo i distributori automatici perché abbiamo voluto interrompere la somministrazione libera dei distributori anche dopo le tante segnalazioni dei genitori che lamentavano che i figli si recano presso questi distributori per prelevare bevande alcoliche così come avviene in alcuni supermercati. Il provvedimento riguarda questo tipo di attività perchè noi dobbiamo essere sensibili alla a questo tipo di provvedimento. Dopodiché è evidente che i distributori automatici chiaramente fanno anche una concorrenza a tanti gestori di locale che invece investono nelle proprie attività pagando l’occupazione di solo pubblico, tasse, avendo dipendenti; quindi per quanto riguarda quindi le attività commerciali la somministrazione rimane assolutamente uguale, cioè dalle fino alle ore 3 per quanto riguarda l’asporto». Una doppia finalità: tutelare i giovani ed evitare concorrenza sleale ai locali… «Assolutamente. Ci hanno segnalato che alcuni ragazzi vanno in supermercati, negozi del genere a comprare gli alcolici e poi distribuirli a tutta la loro comitiva e questo è assolutamente un fenomeno da debellare. Ci tengo a fare questa precisazione perché ho sentito delle notizie erronee: la distribuzione alle ore 22 è solo per questa tipo di attività di distributori automatici». Parco del Mercatello, lavori proseguono spediti ed è già possibile notare qualche novità. Quando è prevista la riapertura? «Siamo ai dettagli, ormai ci siamo e le posso già dire che sarà assolutamente una primavera da godere al parco del Mercatello, quindi veramente siamo a pochissimi giorni dalla riapertura del Parco; ci siamo, è ormai evidente una riqualificazione del tutto nuova, si può ammirare anche una vegetazione ed un prato bellissimo. Devo dire che queste belle giornate che stanno facendo fanno sì che l’erba ora crescerà ancora di più e quindi finalmente il polmone verde della zona orientale, che è mancato ai cittadini, potrà tornare ad essere a disposizione dei cittadini a brevissimi giorni. Tra poco sarà davvero possibile far tornare i nostri bambini a correre e giocare al parco, sarà a disposizione di tutti perché finalmente possiamo restituire ai cittadini il Mercatello». Siamo ormai in primavera, quali le novità dal punto di vista dei lavori pubblici e quali gli interventi che potrebbero partire già nell’immediato? «Sicuramente ci sarà la riqualificazione di Santa Teresa, anche in questo caso siamo ai dettagli; tra pochi giorni ripartirà la riqualificazione della bellissima pedana, ad un tuffo dal mare di Santa Teresa, di fronte Palazzo di Città di Roma. L’intervento prevede la distruzione totale per procedere poi con la riqualificazione in modo da restituire ai salernitani questa piazza in una nuova forma. Mi permetto anche di dire che stiamo lavorando, d’intesa con l’assessore Ferrara, ad un serie di eventi – che devono andare a fare da attrattore turistico ma anche per i nostri concittadini – per dare impulso alle attività commerciali: siamo a lavoro per un cartellone di eventi che vanno a coinvolgere artisti nazionali e internazionali da tenersi nel 2025 a Piazza della Libertà. Per attrarre ospiti importanti ci vuole lavoro, programmazione e bisogna chiaramente bloccare le date quindi il cartellone a cui stiamo lavorando è per il 2025». Ripascimento, quali le novità? «Il ripascimento sta andando spedito, il primo lotto è terminato da tempo e oggi stiamo lavorando speditamente al secondo lotto che va dal tratto di spiaggia dopo il Polo Nautico fino alla foce del fiume Irno i saggi stanno continuando ogni giorno si vedono queste chiappe al mare, chiaramente che stanno lavorando. Stiamo nei tempi giusti, non ci sono assolutamente problematiche di questo di questo genere e le posso dire due cose: ho sentito da qualche parte la preoccupazione di alcuni balneatori che insistono sul secondo lotto del ripascimento di non poter utilizzare le spiagge libere, voglio scongiurare questo: la norma dice chiaramente, d’intesa con la Capitaneria di Porto, che fino al 30 aprile si possono fare i lavori di ripascimento, poi il 30 aprile si sospende e si riprende il primo ottobre. Chiaramente noi per quanto riguarda il ripascimento, posso dire che in tutti i casi nelle prossime settimane dovremo attivare una serie di attività virtuose per tutelare quello che è un segno distintivo della città, e a cui io sono molto legato, Il Porticciolo di Pastena». Martedì il consiglio comunale, cosa si aspetta? «Nei giorni scorsi siamo stati in commissione urbanistica per la modifica di alcune norme del Ruec e devo dire che abbiamo ottenuto il contributo di tutti i consiglieri comunali: maggioranza e opposizione hanno dato il loro importante contributo per alcuni provvedimenti e procedere alla modifica di alcuni regolamenti in modo da trovare la massima condivisione. Ringrazio tutti i consiglieri per i contributi dati, un momento di crescita per il sottoscritto e per tutti. Auspico di avere un consiglio comunale sicuramente effervescente ma sempre nei toni pagati e nella massima civiltà, ma di questo non ho dubbi, conoscendo la sensibilità umana di tutti i consiglieri comunali. Il mio auspicio è questo: lavorare nel rispetto dei ruoli nonostante le diverse posizioni».