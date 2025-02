Loffredo: aree mercatali, situazione grave

Fu Diogene il Cinico ad affermare: “Il mercato è un luogo appartato dove gli uomini possono ingannarsi l’un l’altro”. Probabilmente questo messaggio, che resiste dopo millenni di storia, è stato preso troppo alla lettera e poco contestualizzato dai mercatali salernitani, oggetto di notevole attenzione da parte del Comune di Salerno e di Salerno Pulita dopo le numerosissime segnalazioni dei cittadini, residenti nelle zone circostanti le aree mercato, di scarsa pulizia e disservizi che generano non pochi disagi. Oltre all’imbarazzo per una situazione di totale incuria delle zone occupate, c’è infatti da registrare un problema sempre più incalzante di scarsa pulizia del tessuto cittadino: il periodo di forte difficoltà, come già denunciato su queste colonne, si può evidenziare anche soltanto notando la sempre più intensa presenza di gabbiani nel centro cittadino. Le attività di controllo delle aree mercato sono state portate avanti dal personale di Salerno Pulita, in concorso con l’Asl di Salerno, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, facendo registrare una situazione che anche l’assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, stentava ad immaginare prima di tali controlli: “Era da un po’ di tempo che tutti i residenti di tutti i rioni interessati dai mercati cittadini, quindi sia nella zona orientale che nella zona centrale di Torrione che presso l’area dedicata di via Piave, in piena zona centro, ci segnalavano una situazione di assoluto degrado e lassismo da parte degli operatori mercatali. Segnalata anche dal presidente Bennet, di Salerno Pulita, la situazione in cui gli operatori mercatali lasciavano il mercato è da definire a dir poco allucinante: senza fare la assolutamente la differenziata, arrecando non pochi disagi agli operatori di Salerno pulita che non potevano assolutamente lavorare e recuperare tutti i rifiuti abbandonati nelle zone di riferimento, senza alcun criterio. Tutto questo a discapito di tutti i quartieri della città. Non esiste al mondo che si consenta un atteggiamento simile, perché nei mercati rionali ci sono famiglie e bambini residenti”. L’attacco dell’assessore al commercio non è di certo velato: “Ci vuole il rispetto per le persone: gli operatori mercatali non portavano rispetto né agli operatori di Salerno Pulita, che devono essere rispettati per il lavoro che svolgono per tutti noi cittadini, né ai cittadini stessi che subivano le conseguenze dell’assoluta inciviltà degli operatori”. Da parte del Comune di Salerno c’è stato un tentativo di mediazione per segnalare l’attuale stato dell’arte e sollecitare un intervento deciso delle associazioni direttamente coinvolte: “Abbiamo incontrato le associazioni di categoria, i rappresentanti degli operatori mercatali insieme al sindaco, al suo capostaff Vincenzo Luciano, al presidente di Salerno Pulita Vincenzo Bennet. Questo incontro con gli operatori dell’Anva Confesercenti è stato necessario poiché avevamo detto più volte di sensibilizzare, con delle circolari interne, gli operatori mercatali. A niente è valso. Anzi, sono stati proprio i loro rappresentanti sindacali a comunicarci, in sede di incontro, che la situazione richiedeva che da parte nostra ci fossero dei controlli serrati, a tappeto”. Da qui l’avvio delle attività di controllo e verifica: “Ringrazio tutte le forze di polizia che hanno partecipato alla realizzazione delle opportune verifiche in loco, quindi l’Asl, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e tutti quanti hanno partecipato a questi blitz nella settimana scorsa. Si è constatato, sabato scorso, che la situazione fosse ancora più grave di quella che pensavamo. Nel mercato di Via Robertelli, a Torrione, si sono registrati non solo episodi di mancata pulizia, ma addirittura nei comunicati stampa delle forze di polizia si è evidenziata la mancanza di registratori di cassa, così come l’assoluta mancanza di tracciabilità dei prodotti, cosa gravissima per la salute dei nostri figli, dei nostri concittadini. Sono atteggiamenti che non si possono assolutamente più tollerare: bisogna avere assoluta certezza dei prodotti alimentari che vanno sulla tavola delle nostre famiglie, dei nostri concittadini, soprattutto in termini di salute, sicurezza e pulizia”. L’assessore al commercio ha assicurato che i controlli riguarderanno anche tutti gli altri mercati cittadini: “Questo non sarà l’unico intervento. Nei prossimi giorni realizzeremo interventi in tutti i mercati cittadini, sempre in interforze: dovremo ripristinare assolutamente la legalità nei mercati rionali. Avremo tolleranza zero per gli operatori mercatali che non rispettano le regole e che con il loro fare non rispettano né il lavoro degli operatori di Salerno Pulita né rispettano la salute e l’igiene dei nostri concittadini”. e.n.