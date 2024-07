Liste d’attesa è legge. Vietri (FdI): “Ora Sanità più vicina ai cittadini”

l via libera definitivo della Camera al Decreto sulle liste d’attesa è una svolta significativa per il Servizio Sanitario Nazionale. Il Governo, grazie all’impegno del Presidente Meloni e del Ministro della Salute Orazio Schillaci, mantiene un’altra promessa fatta agli italiani”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali alla Camera.

“Dopo decenni in cui Pd e Movimento Cinque Stelle non hanno mai neanche provato a risolvere il problema, finalmente con Fratelli d’Italia e il centrodestra al governo è stato approvato un provvedimento che mira concretamente a ridurre i tempi delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, garantendo un miglioramento concreto nell’erogazione delle cure.

Il decreto – tra le varie misure – introduce la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, che assicurerà l’interoperabilità con le piattaforme regionali, migliorando la trasparenza e l’efficienza. Inoltre, prevede che anche le strutture private accreditate entrino a far parte del CUP (Centro Unico di Prenotazione) regionale ed estende la possibilità di visita anche alle giornate di sabato e domenica. Altra norma fondamentale, e attesa da anni, è il superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario e sempre per il personale sanitario è prevista una flat tax al 15% sugli straordinari. Ancora una volta sono state smentite le fake news diffuse anche in questi giorni dalle opposizioni. Grazie al Governo Meloni, la Sanità è tornata ad essere al centro dell’agenda politica nazionale” conclude Vietri.