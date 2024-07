Rinnovo Camera di Commercio Napoli, Aicast denuncia De Luca

Una denuncia querela, nella quale si punta il dito contro il governatore della Campania in relazione al rinnovo della camera di commercio di Napoli, è stata presentata alla Procura della Repubblica da Aicast Napoli, l’associazione industria, commercio, artigianato, servizi e Turismo della Provincia di Napoli. Lo rende noto un comunicato. L’iniziativa legale è stata illustrata nella sede di Aicast dal presidente nazionale ed ex presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola nel corso di una conferenza stampa. Per Fiola il presidente della Regione è “colpevole in primis di non aver ancora firmato il decreto per l’insediamento del nuovo Consiglio”. “Il Rup – ha spiegato il presidente nazionale di Aicast – non ci ha per niente agevolato. Anzi, ci ha rovinato perché viste tutte le dichiarazioni mendaci che hanno presentato le associazioni cosiddette storiche avrebbe dovuto escluderle ai sensi degli articoli 14 e 15 del disciplinare”. Per Fiola il governatore “è l’unico presidente di regione in Italia che entra a gamba tesa in un rinnovo camerale chiedendo al Rup di passar sopra alle falsità, alle violazioni, agli arresti”. “De Luca quindi – ha detto ancora Fiola – dovrà far fronte ad una giustizia amministrativa, penale e politica. Infine sul nuovo commissario voglio ricordare che può fare solo l’ordinaria amministrazione. Su questo non si transige. Abbiamo già avvisato il Prefetto, noi andremo ad occupare la Regione e la Camera di Commercio perché le imprese stanno soffrendo questa impasse dovuta esclusivamente al presidente De Luca”.