Lista bandecchi. Vincenzo Guida, un imprenditore sceso in politica - Le Cronache Attualità
Lista bandecchi. Vincenzo Guida, un imprenditore sceso in politica

Tra i candidati consiglieri alla Regione Campania emerge la figura del giovane imprenditore Vincenzo Guida che ha deciso di fare il salto dalla gestione imprenditoriale alla politica. Il suo background imprenditoriale che da oltre vent’anni, unisce un’ondata di proposte che mirano alla promozione dello sviluppo economico locale. La sua scommessa di entrare in politica è dettata dalla voglia di sostenere un’altra figura imprenditoriale italiana, Stefano Bandecchi, per portar avanti una politica nuova in Campania.

Guida è un neofita della politica, ma ha le idee ben chiare e al suo fianco ha trovato imprenditori che hanno deciso di sostenerlo per portare a conoscenza degli Organi Politici i problemi e i pregi del settore.

La Regione Campania necessita di un cambiamento, necessita di nuove figure dal “volto buono e pulito”, come spesso utilizzato in questo campo, giovani campani che vogliono portare un cambiamento per una crescita esponenziale del territorio.

Guida è motivato nel portare il suo background nel mondo degli affari per plasmare le politiche economiche e sociali, questo l’ha spinto nel sostenere dal primo momento il Bandecchi come Candidato Presidente della Regione Campania.

Obiettivo comune è creare un ambiente più favorevole per le imprese e, in particolare, per l’imprenditorialità giovanile e femminile.

“Il mio desiderio – ha dichiarato il candidato Vincenzo Guida – è quello di poter portare un cambiamento per i cittadini della Campania, in particolare degli imprenditori soprattutto i giovani che si affacciano in questo mondo imprenditoriale, spesso si ritrovano una politica poco attenta alle problematiche del settore imprenditoriale”.

