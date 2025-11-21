Bandecchi: “ Per le strade in Campania porto un modello che costa il 70% in meno e funziona davvero”

Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, richiama l’attenzione su un tema che definisce “non rinviabile”: la condizione delle strade nella provincia di Salerno. Una provincia vasta, con territori costieri, collinari e montani, che da anni paga una manutenzione insufficiente e interventi frammentati.

Bandecchi parte da un dato concreto: il modello che ha introdotto a Terni.

“Nel territorio che amministro come sindaco e presidente della Provincia ho cambiato completamente il modo di fare manutenzione. Ho portato all’interno del Comune quello che per decenni era stato appaltato all’esterno: mezzi acquistati direttamente, operai stabilizzati, squadre comunali operative ogni giorno. Risultato? Rifare un chilometro di strada ci costa 53 mila euro, quando nel resto d’Italia si arriva anche a 200 mila. Questa non è teoria: sono numeri, risparmi reali, cantieri che vanno veloci.”

Il candidato presidente spiega che, nei territori salernitani, la situazione è diventata intollerabile.

“Dalla Costiera Amalfitana alla Cilentana, dalla Litoranea alle aree interne del Vallo di Diano, i cittadini vedono sempre lo stesso copione: buche, asfalti logori, tratti ristretti, frane che si ripetono, avvallamenti, semafori provvisori che restano per mesi. E intanto i lavoratori rischiano ogni giorno, i turisti si trovano a percorrere strade indegne, le imprese pagano ritardi e costi maggiori.”

Per Bandecchi, la politica ha perso anni in rimpalli inutili. “Quando si parla di viabilità, parte sempre lo scaricabarile fra Comune, Provincia e Regione. E intanto nessuno interviene davvero. È un modo per non prendersi responsabilità. Ma sulla sicurezza delle strade non si può giocare: quando si sbaglia, si rischia la vita delle persone.”

Il candidato di Dimensione Bandecchi vuole che la Regione torni ad avere un ruolo pieno, operativo e responsabile. “La manutenzione stradale non può essere un tema marginale. È la condizione minima per permettere a un territorio come Salerno – che vive di mare, accoglienza e economia diffusa – di funzionare. Bisogna mettere in sicurezza i costoni, intervenire sulle frane prima che si verifichino, rifare il manto stradale in modo programmato e non emergenziale, chiudere i cantieri in tempi certi.”

Poi l’impegno politico: “Il modello che ho costruito a Terni lo porterò qui: meno sprechi, più efficienza, squadre interne che lavorano, costi abbattuti e un piano annuale su tutta la provincia, non interventi spot a ridosso delle elezioni. Perché quando si vuole davvero intervenire, i risultati arrivano. E in Campania, soprattutto in provincia di Salerno, è ora di farli arrivare.”