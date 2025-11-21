Bandecchi: “ Per le strade in Campania porto un modello che costa il 70% in meno e funziona davvero” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Agricoltura, Confeuro: “Trattato Ue-Mercosur è autogol di Bruxelles”
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Cohousing in Italia, vivere insieme per vivere meglio”
Nuovo Arechi, al via la demolizione della Curva Nord:
Nuova maxi-gru per container alla Salerno Container Terminal
Attualità Campania

Bandecchi: “ Per le strade in Campania porto un modello che costa il 70% in meno e funziona davvero”

  • Novembre 21, 2025
  • 0
  • 88
  • 2 Min Read
Bandecchi: “ Per le strade in Campania porto un modello che costa il 70% in meno e funziona davvero”

Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, richiama l’attenzione su un tema che definisce “non rinviabile”: la condizione delle strade nella provincia di Salerno. Una provincia vasta, con territori costieri, collinari e montani, che da anni paga una manutenzione insufficiente e interventi frammentati.

Bandecchi parte da un dato concreto: il modello che ha introdotto a Terni.
“Nel territorio che amministro come sindaco e presidente della Provincia ho cambiato completamente il modo di fare manutenzione. Ho portato all’interno del Comune quello che per decenni era stato appaltato all’esterno: mezzi acquistati direttamente, operai stabilizzati, squadre comunali operative ogni giorno. Risultato? Rifare un chilometro di strada ci costa 53 mila euro, quando nel resto d’Italia si arriva anche a 200 mila. Questa non è teoria: sono numeri, risparmi reali, cantieri che vanno veloci.”

Il candidato presidente spiega che, nei territori salernitani, la situazione è diventata intollerabile.
“Dalla Costiera Amalfitana alla Cilentana, dalla Litoranea alle aree interne del Vallo di Diano, i cittadini vedono sempre lo stesso copione: buche, asfalti logori, tratti ristretti, frane che si ripetono, avvallamenti, semafori provvisori che restano per mesi. E intanto i lavoratori rischiano ogni giorno, i turisti si trovano a percorrere strade indegne, le imprese pagano ritardi e costi maggiori.”

Per Bandecchi, la politica ha perso anni in rimpalli inutili. “Quando si parla di viabilità, parte sempre lo scaricabarile fra Comune, Provincia e Regione. E intanto nessuno interviene davvero. È un modo per non prendersi responsabilità. Ma sulla sicurezza delle strade non si può giocare: quando si sbaglia, si rischia la vita delle persone.”

Il candidato di Dimensione Bandecchi vuole che la Regione torni ad avere un ruolo pieno, operativo e responsabile. “La manutenzione stradale non può essere un tema marginale. È la condizione minima per permettere a un territorio come Salerno – che vive di mare, accoglienza e economia diffusa – di funzionare. Bisogna mettere in sicurezza i costoni, intervenire sulle frane prima che si verifichino, rifare il manto stradale in modo programmato e non emergenziale, chiudere i cantieri in tempi certi.”

Poi l’impegno politico: “Il modello che ho costruito a Terni lo porterò qui: meno sprechi, più efficienza, squadre interne che lavorano, costi abbattuti e un piano annuale su tutta la provincia, non interventi spot a ridosso delle elezioni. Perché quando si vuole davvero intervenire, i risultati arrivano. E in Campania, soprattutto in provincia di Salerno, è ora di farli arrivare.”

 

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013