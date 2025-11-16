Bandecchi: Per la sanità sceglierò i più capaci - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Muore nell’inicdente Sabatino Mele di Pontecagnano
Maria Rosaria Boccia instancabile ripresa della campagna elettorale
Lista Bandecchi, Maria Grazia Mistretta si presenta. Il video
Bandecchi: Per la sanità sceglierò i più capaci
Ultimora Campania

Bandecchi: Per la sanità sceglierò i più capaci

  • Novembre 16, 2025
  • 0
  • 105
  • 2 Min Read
Bandecchi: Per la sanità sceglierò i più capaci

“Le condizioni della sanità nella provincia di Salerno calpestano ogni giorno la dignità dei pazienti e di chi lavora. È una situazione inaccettabile, frutto dell’incapacità di una politica che ha pensato solo a prendere e mai a dare”.

Così Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, commenta le gravi criticità del sistema sanitario salernitano.

“Nei pronto soccorso si attende per ore, mancano medici, infermieri e personale tecnico, e i reparti funzionano solo grazie alla dedizione di chi, ogni giorno, regge un sistema ormai al collasso.
Penso all’Ospedale di Nocera Inferiore, a quello di Battipaglia e persino al Ruggi di Salerno, solo per fare alcuni esempi”.

La colpa di questo “vergognoso disastro”, spiega Bandecchi, è di tutta la politica regionale che “ha trasformato la sanità in un terreno di nomine e clientele”.

“Chi ha ridotto così la sanità campana dovrebbe risponderne davanti a un tribunale. Invece qui nessuno risponde di nulla, e a pagare — purtroppo anche con esiti fatali — l’incapacità di chi amministra e governa sono solo i cittadini”.

Il leader di Dimensione Bandecchi propone “una terapia d’urto per la sanità regionale, a partire dall’introduzione di incentivi mirati per riportare medici e infermieri nei reparti e garantire la copertura anche nelle aree interne oggi abbandonate”.

Ma soprattutto, Bandecchi annuncia “la nomina di dirigenti capaci e competenti. Io non ho favori da distribuire, non ho clientele da alimentare, perché vivo del mio lavoro e non della politica. Ecco in cosa sono diverso da Fico e Cirielli, ed ecco perché sono sceso in campo da solo con Dimensione Bandecchi: perché così potrò scegliere i migliori, le persone più qualificate. L’unico obiettivo sarà far funzionare la sanità e restituire dignità ai cittadini.

È ora di mandare a casa chi ha dimenticato il Sud e la sua gente. La Campania merita una sanità efficiente, non attese infinite e reparti allo stremo”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013