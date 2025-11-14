Emendamento contro discriminazioni su sanatoria edilizia Campania

“Con un emendamento alla manovra abbiamo previsto Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. In particolare riapriamo i termini della sanatoria edilizia prevista dalla legge del 2003. In virtù di quella legge ci sono state persone che hanno avuto la possibilità accedere alla sanatoria ed altri invece che pure pagando nei sono rimasti fuori per errore della Regione Campania, allora amministrata dal centro sinistra, nel recepimento della norma nazionale. Chiaramente parliamo di edifici non realizzati in zone rosse, cioè che sono in possesso di titolo abilitativo edilizio, quindi regolarizzabili. Con questo emendamento diamo la possibilità a queste persone ingiustamente escluse e che addirittura avevano pagato di accedere alla sanatoria. Spetterà però alle Regioni consentire di accedere alla sanatoria attraverso una legge che indicherà le modalità di accesso”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.
