Liceo Menna: cinema degli studenti

C’è un momento, nel percorso di crescita, in cui la scelta diventa una responsabilità. È attorno a questa parola, scelta, che si è mosso e si chiude il progetto “Esplorando l’Audiovisivo: Storia, Linguaggio e Innovazione” del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno, diretto da Renata Florimonte. L’ultimo ciak è in programma sabato 9 maggio 2026, alle ore 10, al Teatro delle Arti a Salerno, quando gli studenti porteranno in scena il risultato di mesi di lavoro, visioni e confronto. Realizzato in collaborazione con Salerno in Festival e Giuseppe D’Antonio, il progetto si inserisce nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. Il percorso, iniziato lo scorso gennaio, ha coinvolto le classi 3ª, 4ª e 5ª G Audiovisivo e Multimediale, la 5ª F dello stesso indirizzo e gli studenti della 4ª e 5ª T Sperimentale Teatro. Non un semplice laboratorio, ma un attraversamento del linguaggio cinematografico. Perché il cinema non si limita a raccontare il reale: lo riscrive, lo trasfigura, lo rende interrogativo. È in questa tensione tra realtà e immaginazione che gli studenti hanno imparato a guardare e a raccontarsi. I temi affrontati sono quelli che abitano le aule e spesso restano sospesi: diversabilità, bullismo, dispersione scolastica, pari opportunità. Fondamentale il contributo degli esperti esterni – Peppe D’Antonio, Annachiara Sabatino, Vittorio Morrone, Mario Mele, Gianluca Cicco, Marco Natella e Claudio Crescenzo – insieme alla referente interna, la professoressa Claudia Imbimbo. Sul palco, sabato mattina, saranno proiettate tre storie. Accordo Diverso, cortometraggio di finzione realizzato dalle classi 3ª, 4ª e 5ª G, con la direzione artistica di Claudio Crescenzo e la regia di Marco Natella, racconta di Matteo, un sedicenne stretto tra un futuro già scritto e il desiderio di cambiare rotta. L’incontro con Ambra e con la musica apre uno spiraglio: non una fuga, ma una possibilità. Restare, ma scegliendo. Posso farcela, cortometraggio di animazione nato dal laboratorio staffettAnimata insieme ai giovani dell’I.C. T. Tasso, diretto da Claudia Imbimbo e Claudio Crescenzo, è un lavoro intimo e universale. La voce di chi cade e decide di rialzarsi. Un inno fragile e potente alla resilienza. Infine, Il passo decisivo, della 5ª F Audiovisivo e Multimediale con la regia e la fotografia di Mario Mele, porta sul grande schermo del Delle Arti quattro vite sospese a una fermata d’autobus. Pietro, Deborah, Vito e un altro Vito: storie diverse, stesso bivio. Partire o restare, cambiare o restare identici. A volte basta un attimo per riscrivere tutto. Alla giornata interverranno: la dirigente scolastica del liceo artistico Sabatini Menna, Renata Florimonte; la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso” di Salerno, Alessandra Viola; il consigliere provinciale di Salerno con delega alle Politiche Culturali, Francesco Morra; Antonella Di Nocera ed Antonio Leto, dell’USR Campania – Ufficio III.