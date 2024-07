Libertà anticipata per detenuti e detenenti

di Donato Salzano

Il tema riguarda Il 17 luglio p.v., data in cui è già calendarizzato alla Camera il voto sulla proposta di legge a prima firma dell’On.Roberto Giachetti, sulla liberazione anticipata dei detenuti per buona condotta, ottenuto con la Forza e l’amore dell’essere speranza di Rita Bernardini e Roberto Giachetti con il loro ennesimo dare corpo alla fame e alla sete di diritto.I giorni di premialità elevati a 75 ogni sei mesi, in automatico senza aspettare il tardivo decreto (a babbo morto) del magistrato di sorveglianza, ma sostituito con il parere sulla buona condotta esclusivo del direttore del carcere, sa essere infatti un vitale bicchiere d’acqua nel deserto di detenuti e detenenti.Mentre i “treccartari” del Consiglio dei ministri hanno approvato ieri pomeriggio un decreto sul tema, chiamato, ahinoi, “sicurezza carceri”. Riprendono soltanto perlopiù norme già in vigore. Costoro senza soluzione di continuità continuano a scaricare la patata bollente della responsabilità dell’illegale sovraffollamento nelle celle sulle sovraffollate carte polverose delle scrivanie dei poveri e pochi magistrati di sorveglianza, che hanno appunto a che fare con una montagna di oltre 61 Mila detenuti stipati come carne da macello in 51 mila posti legali. Ma soprattutto il governo “se ne frega” di 55 suicidi di detenuti e perfino di 4 di detenenti in appena sei mesi. Quest’anno si avvia a registrare il già il funesto record negativo, la infame contabilità di una pena fino alla morte.Questi sono i giocatori delle tre carte, che non ascoltano la disperazione che sale dal “cimitero dei vivi”, buoni a nulla per questo divenuti da subito spietati cinici e bari.Fare invece da Nonviolenti fiducia al Parlamento, che diventi appunto per questo consapevolezza .. Spes contra SPEM!