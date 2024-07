Senatore (NM): “Puntiamo sui giovani”

Un partito sempre più radicato che guardi ai giovani e alle donne: questo l’obiettivo della dottoressa Sonia Senatore, responsabile provinciale dell’organizzazione per Noi Moderati, già a lavoro per la campagna tesseramento. Il primo appuntamento è in programma domenica 7 luglio a Scafati e si andrà avanti su tutti i territori fino a fine anno quando ci sarà, nel mese di dicembre, la fase congressuale per creare democraticamente una struttura partitica di rappresentanza alternativa ad una Governance trentennale che manifesta disservizio in ogni ambito. “L’art. 49 della Costituzione Italiana dice che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. La campagna di tesseramento serve a stimolare la partecipazione, leale e trasparente, di tutti coloro che intendano, con competenza e voglia di fare, mettersi a disposizione per lavorare insieme alla definizione delle migliori soluzioni per la comunità – ha dichiarato la dottoressa Senatore – In qualità di Responsabile dell’Organizzazione del Partito Noi Moderati sul territorio provinciale salernitano mi assicurerò una adeguata rappresentanza partitica, femminile e giovanile su tutti i comuni di questa bellissima terra. Metteremo in campo, tutti insieme, una Politica di Ascolto, di Riferimento Autorevole per la Comunità Provinciale e di Rete Organizzativa fatta di concretezza e opportunità”. Un impegno che guarda ai prossimi appuntamenti elettorali: “Lavoreremo per tempo alla costruzione delle liste per le future amministrative, pensando ovviamente alle provinciali e al rinnovo dell’amministrazione di Salerno città. Una nuova politica di proposta, che non urli e non punti il dito, ma che sia critica costruttiva anche nella fase di opposizione, perché rappresentare una comunità è un “mandato” di voce e una opportunità di crescita condivisa – ha aggiunto là Senatore – Faccio appello ai tanti giovani e alle tante donne che vogliono impegnarsi si questo territorio: siamo la squadra giusta per voi. L’onorevole Pino Bicchielli è un parlamentare presente e dinamico, che non manca di predisporre con molta generosità il supporto alle istanze che gli vengono inoltrate dal coordinamento territoriale, capitanato da Luigi Cerruti. I prossimi mesi tutta la rappresentanza provinciale di Noi Moderati sarà sul territorio a parlare di programmi e di progetti, ad ascoltare disagi e disservizi, a tutelare la cittadinanza in quei diritti a vivere di lavoro e servizi come spetterebbe ad un Paese civile nel 2024”.