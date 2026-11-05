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Lazio, La Russa: “Ma come fanno i tifosi a non andare allo stadio con la squadra prima in classifica?”

  • Novembre 5, 2026
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Lazio, La Russa: “Ma come fanno i tifosi a non andare allo stadio con la squadra prima in classifica?”

(Adnkronos) – Sulla vicenda della Lazio senza tifosi “io il consiglio lo do a loro, non a Lotito. Se io fossi laziale, tutte le domeniche starei allo stadio, poi voglio fischiare Lotito, ho il diritto di fischiarlo, voglio fuori dallo stadio raccogliere firme per un altro che faccia il presidente posso farlo, ma io se fossi laziale non mi perderei, specie quest’anno, sono primi in classifica da soli, chi glielo doveva dire…”. Lo dice all’AdnKronos il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di AdnTalks, rispondendo a una domanda sullo sciopero del tifo dei tifosi laziali in protesta contro il presidente Claudio Lotito. 

“Gattuso -aggiunge La Russa- sta dimostrando che può essere un allenatore da capolista, insomma, perché io avevo molti molti dubbi e non ho cambiato idea, che Gattuso potesse essere l’uomo giusto per la nazionale, mentre Gattuso è un uomo giusto per i momenti difficili e per giocatori affamati come quelli della Lazio. Quindi ognuno al suo posto, ottimo Gattuso per la Lazio, era meno adatto, come si è dimostrato, a fare il mister, il Ct della nazionale, ma insomma con la Lazio prima in classifica da sola ma come fanno a non andare allo stadio i laziali? Io non lo capisco…”. 

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