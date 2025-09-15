Latina, cadavere di un 25enne trovato carbonizzato in auto alla stazione

(Adnkronos) – Un cadavere è stato ritrovato dentro un'auto in fiamme nel parcheggio della stazione di Latina, lato Sermoneta. Si tratta di un giovane di 25 anni, trovato carbonizzato all'interno della vettura dai vigili del fuoco e dai carabinieri dopo la segnalazione di un passante. Indagini in corso per stabilire le cause del decesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
