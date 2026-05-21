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Scuola, in Campania si tornerà tra i banchi il 15 settembre

  • Maggio 21, 2026
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Scuola, in Campania si tornerà tra i banchi il 15 settembre

La giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico regionale per l’anno 2026-2027: le lezioni inizieranno il 15 settembre 2026 e termineranno l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le attività educative delle scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno 2027.

L’esecutivo regionale ha anche approvato il documento “Scuola Viva in Cantiere – priorità e criteri per il rinnovamento del parco progetti regionale”. Tra le novità previste: la possibilità di finanziare nuovi edifici scolastici, l’apertura a tutte le fonti di finanziamento, l’utilizzo delle economie disponibili per il completamento di lavori già avviati.

In materia di protezione civile, la giunta ha aderito anche per il 2026 all’iniziativa nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, rivolta ai giovani tra i 10 e i 16 anni: saranno realizzati 59 campi scuola estivi in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile, per un investimento complessivo di 206.500 euro.

Infine, in materia di politiche giovanili, la giunta ha preso atto del riparto delle risorse del Fondo nazionale politiche giovanili 2026, che assegna alla Campania oltre 1,35 milioni di euro. Contestualmente, è stato approvato il Piano finanziario di dettaglio del progetto “Impegnarsi ad Arte”, per una programmazione complessiva di oltre 1,5 milioni di euro comprensiva della quota di cofinanziamento regionale.

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