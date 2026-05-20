Cosmi: “Abbiamo regalato una gioia enorme al popolo granata” - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Cosmi: “Abbiamo regalato una gioia enorme al popolo granata”
La Salernitana sbanca a Ravenna
Martusciello, ‘su Sangiuliano accordo chiuso con segretari regionali e capigruppo’
Cava. Il Pd difende l’impresentabile Padovano Sorrentino
Salernitana

Cosmi: “Abbiamo regalato una gioia enorme al popolo granata”

  • Maggio 21, 2026
  • 0
  • 32
  • 2 Min Read
Cosmi: “Abbiamo regalato una gioia enorme al popolo granata”

La Salernitana conquista il pass per le semifinali dei playoff di Serie C espugnando il “Benelli” e al termine del match mister Serse Cosmi si gode il successo e la qualificazione, senza nascondere però il rammarico per l’ammonizione che gli impedirà di essere in panchina nella sfida d’andata contro il Brescia.

«Questa vittoria e il passaggio del turno sono motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il tecnico umbro in sala stampa –. A questa età preferisco più dare che prendere e immagino soltanto la gioia che abbiamo regalato al popolo di Salerno».

Cosmi ha sottolineato la maturità mostrata dalla squadra nel corso della gara: «Per la prima volta sono riuscito a vivere gli ultimi dieci minuti con tranquillità. La partita è stata interpretata tatticamente molto bene, con il giusto agonismo. Poi la superiorità numerica e il gol di Villa hanno indirizzato il finale verso una gestione più serena».

L’unica nota stonata della serata riguarda il cartellino giallo ricevuto dal tecnico granata: «Il solo rammarico è l’ammonizione, tra l’altro immeritata, che mi costringerà a seguire dalla tribuna la gara contro il Brescia».

L’allenatore ha poi elogiato anche la solidità difensiva della squadra e la prova del portiere Donnarumma: «Oggi Antonio non ha dovuto compiere grandi interventi come all’andata, ma è stato puntuale nelle uscite. Non subire gol dà forza e consapevolezza».

Guardando alla semifinale, Cosmi ha evidenziato il valore delle squadre rimaste in corsa: «Sono rimaste quattro squadre che meriterebbero tutte la Serie B per piazza, società e tifoseria. Il percorso di Brescia e Salernitana è stato simile: entrambe hanno dovuto inseguire squadre che hanno preso il largo in campionato. Purtroppo solo una salirà in Serie B e sarebbe un grande dispiacere se non fossimo noi».

Infine, il tecnico ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi granata presenti anche a Ravenna: «Mi è piaciuto condividere questa gioia con la nostra gente. Ma non avete

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012