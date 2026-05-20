Cosmi: “Abbiamo regalato una gioia enorme al popolo granata”

La Salernitana conquista il pass per le semifinali dei playoff di Serie C espugnando il “Benelli” e al termine del match mister Serse Cosmi si gode il successo e la qualificazione, senza nascondere però il rammarico per l’ammonizione che gli impedirà di essere in panchina nella sfida d’andata contro il Brescia.

«Questa vittoria e il passaggio del turno sono motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il tecnico umbro in sala stampa –. A questa età preferisco più dare che prendere e immagino soltanto la gioia che abbiamo regalato al popolo di Salerno».

Cosmi ha sottolineato la maturità mostrata dalla squadra nel corso della gara: «Per la prima volta sono riuscito a vivere gli ultimi dieci minuti con tranquillità. La partita è stata interpretata tatticamente molto bene, con il giusto agonismo. Poi la superiorità numerica e il gol di Villa hanno indirizzato il finale verso una gestione più serena».

L’unica nota stonata della serata riguarda il cartellino giallo ricevuto dal tecnico granata: «Il solo rammarico è l’ammonizione, tra l’altro immeritata, che mi costringerà a seguire dalla tribuna la gara contro il Brescia».

L’allenatore ha poi elogiato anche la solidità difensiva della squadra e la prova del portiere Donnarumma: «Oggi Antonio non ha dovuto compiere grandi interventi come all’andata, ma è stato puntuale nelle uscite. Non subire gol dà forza e consapevolezza».

Guardando alla semifinale, Cosmi ha evidenziato il valore delle squadre rimaste in corsa: «Sono rimaste quattro squadre che meriterebbero tutte la Serie B per piazza, società e tifoseria. Il percorso di Brescia e Salernitana è stato simile: entrambe hanno dovuto inseguire squadre che hanno preso il largo in campionato. Purtroppo solo una salirà in Serie B e sarebbe un grande dispiacere se non fossimo noi».

Infine, il tecnico ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi granata presenti anche a Ravenna: «Mi è piaciuto condividere questa gioia con la nostra gente. Ma non avete