De Luca: Entro maggio gara per restyling Arechi

“Entro il mese di maggio parte la gara per il rifacimento completo dello Stadio Arechi“, lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta Facebook del venerdì. “Avevamo assunto questo impegno, lo manterremo – ha continuato De Luca -. E’ un investimento di 120 milioni di euro. Avremo uno stadio bellissimo che sarà utilizzato anche per eventi sportivi di carattere internazionale, così come abbiamo comunicato e concordato con le autorità sportive. Abbiamo avuto qualche giorno fa l’approvazione del progetto preliminare da parte del CONI, attendevamo solo questo passaggio”

Il Presidente De Luca si è poi soffermato anche sui lavori al Campo Volpe: “Partono in contemporanea anche i lavori per il rifacimento del Volpe. Questo è motivo di speranza e soddisfazione, non solo per il mondo sportivo della città di Salerno, ma per il mondo sportivo italiano perché utilizzeremo lo stadio rinnovato anche per eventi rinnovati a campionati di livello internazionale.”