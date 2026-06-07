L’Ascoli vola in Serie B: Union Brescia travolto 3-0

L’Ascoli torna in Serie B dopo due stagioni di attesa. Davanti al pubblico del “Del Duca”, la formazione guidata da Mirko Tomei supera con un netto 3-0 l’Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C e conquista il salto di categoria.

Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata disputata al Rigamonti, i marchigiani hanno fatto valere il fattore campo, disputando una partita di grande intensità e qualità che ha lasciato poche possibilità di replica agli avversari.

A sbloccare il risultato è stato Rizzo Pinna, protagonista già nelle prime battute dell’incontro con il gol che ha indirizzato la sfida sui binari favorevoli ai bianconeri. Nella ripresa è poi arrivata la prodezza di Silipo, autore di una rete di rara bellezza che ha ulteriormente allargato il divario e acceso la festa sugli spalti.

A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Milanese, firmando il tris che ha sancito la promozione dell’Ascoli e spento le speranze dell’Union Brescia.

La squadra lombarda ha provato a rimanere in partita e ha costruito alcune occasioni importanti, ma la scarsa precisione sotto porta e le parate decisive di Vitale hanno impedito agli ospiti di riaprire il confronto.

Per l’Ascoli si tratta di un ritorno atteso e fortemente voluto dopo due anni trascorsi in Serie C. Un traguardo costruito attraverso un percorso di crescita culminato con una finale praticamente perfetta.

I marchigiani raggiungono così le altre squadre già promosse, ovvero Vicenza, Arezzo e Benevento, completando il quadro delle formazioni che nella prossima stagione disputeranno il campionato di Serie B.