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Ballottaggio, affluenza in calo rispetto al primo turno: si vota fino alle 15
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Ballottaggi, affluenza in calo: a Cava vota l’11,28%

  • Giugno 7, 2026
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Ballottaggi, affluenza in calo: a Cava vota l’11,28%

Parte all’insegna della bassa partecipazione il turno di ballottaggio per le elezioni comunali nei dieci comuni campani chiamati a eleggere il nuovo sindaco. I dati rilevati poco dopo le 12.30 confermano una diminuzione dell’affluenza rispetto al primo turno in tutte le città interessate dal voto.

Nel Salernitano il calo riguarda tutti e tre i comuni chiamati alle urne. Ad Angri ha votato il 13,44% degli aventi diritto, contro il 18,27% registrato quindici giorni fa. A Campagna l’affluenza si attesta al 13,35%, in diminuzione rispetto al 14,92% del primo turno.

Particolarmente evidente il dato di Cava de’ Tirreni, dove alle 12.30 aveva votato l’11,28% degli elettori, quasi tre punti percentuali in meno rispetto al 14,18% fatto registrare nella precedente consultazione.

La tendenza al ribasso interessa anche gli altri comuni campani coinvolti nei ballottaggi. A Casalnuovo di Napoli l’affluenza è del 13,76%, contro il 17,47% del primo turno. A Frattamaggiore si registra il 14,84%, in netto calo rispetto al 20,97%.

Diminuiscono i votanti anche a Ottaviano, dove l’affluenza è dell’11,91% contro il precedente 17,26%, e a Pompei, che passa dal 18,29% al 15,11%.

A San Nicola la Strada il dato si ferma all’11,82%, rispetto al 15,96% del primo turno, mentre a Somma Vesuviana l’affluenza è del 12,48%, contro il 16,34% registrato due settimane fa.

Leggera ma significativa la flessione anche a Sorrento, dove ha votato il 13,73% degli elettori, rispetto al 15% della prima tornata.

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani dalle 7 alle 15. Solo al termine delle operazioni di voto prenderà il via lo scrutinio che decreterà i nomi dei nuovi sindaci dei dieci comuni campani interessati dal ballottaggio.

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