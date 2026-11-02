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Lapo Elkann, Gianni Agnelli e Antonelli: il messaggio di Wolff a Kimi prima della gara

  • Novembre 2, 2026
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Lapo Elkann, Gianni Agnelli e Antonelli: il messaggio di Wolff a Kimi prima della gara

(Adnkronos) –
Le parole di Toto Wolff raccontano molto del rapporto che il team principal Mercedes sta costruendo con il giovane talento italiano Kimi Antonelli, nuovo campione del mondo di F1. Alla vigilia della gara in Messico, il manager austriaco ha voluto trasmettere al pilota un messaggio che andasse oltre i risultati e le prestazioni in pista, prendendo spunto da una riflessione ricevuta in passato da Lapo Elkann. Wolff ha infatti rivelato di aver ricordato ad Antonelli una frase che Elkann gli pronunciò parlando del nonno Gianni Agnelli, ex presidente della Fiat, figura simbolo dell’industria e dello sport italiani: la capacità di restare una persona importante e rilevante per tutta la vita. “Sapete cosa gli ho detto prima della gara? Lapo Elkann una volta mi disse, parlando di suo nonno, che era riuscito a rimanere una figura importante e rilevante per tutta la vita. E penso che sia una cosa bellissima da dire”, ha raccontato Wolff. 

Un concetto che il numero uno della Mercedes ha trasformato in un incoraggiamento per il giovane bolognese: l’obiettivo non è soltanto vincere gare o conquistare titoli, ma costruire una carriera lunga, solida e significativa. “Insieme dobbiamo cercare di fare in modo che tu rimanga un protagonista per tutta la vita”, ha spiegato Wolff, sottolineando la volontà di accompagnare Antonelli in un percorso che guardi al futuro ben oltre i successi immediati. Parole che confermano la grande fiducia riposta dalla Mercedes nel talento azzurro e che richiamano una visione rara nello sport moderno: non formare soltanto un campione, ma una figura destinata a lasciare il segno nel tempo. 

sport

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