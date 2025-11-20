Landolfi: Non sono candidato alla segreteria provinciale Pd

«Non sono assolutamente interessato a fare il segretario provinciale del Pd». A dirlo, senza mezzi termini, Nicola Landolfi, oggi esponente del Partito Democratico e Capo della Segreteria del Presidente della Provincia di Salerno dopo le indiscrezioni apparse su queste colonne per il dopo Luciano. Landolfi ricorda che la sua è un’esperienza che si è conclusa «per mia scelta nel 2017, dopo sette anni, e che non intendo ripetere. Ho ricoperto, successivamente, incarichi anche più prestigiosi nel Partito sul piano regionale e credo profondamente che uno degli obiettivi permanenti della politica e delle organizzazioni politiche debba essere quello del rinnovamento. Non un rinnovamento anagrafico, ma un rinnovamento di motivazioni, che soltanto un’alternanza dei ruoli può dare». Il già segretario provinciale però non si tira indietro e conferma il suo sostegno al partito: «È certo che darò un mio contributo di idee, di programmi e di progetti a un partito anemico che ha, complessivamente e sul piano più generale e nazionale, bisogno di una cura ricostituente decisa e forte. Le formazioni politiche non sono mai definitive, né per chi né fa parte e né più in generale. Quindi credo che il tema più generale, che il Pd locale e nazionale, debba affrontare nei prossimi mesi, riguardi la linea politica e le alleanze. Io ho le mie idee e le esporrò nel congresso. Ma ripeto per quanto riguarda il ruolo di segretario provinciale, ho già dato, è passato tanto tempo ed è giusto guardare avanti. Soprattutto, parliamone dopo il 23 novembre», ha aggiunto Landolfi. Al momento, il più quotato per assumere la guida del partito in provincia di Salerno è Giovanni Coscia, presidente dell’Eda Salerno. Erika Noschese