L’alberghiero “Domenico Rea” di Nocera Inferiore conquista la finale nazionale del Cooking Quiz

Cooking Quiz, il progetto didattico che coniuga formazione e divertimento negli Istituti Alberghieri italiani è tornato per l’ottava edizione. Il tour in presenza ha fatto tappa all’IS “Domenico Rea” di Nocera Inferiore. Gli studenti e le studentesse sono scesi in campo dimostrando grande preparazione. Per la lezione di enogastronomia, era presente il Presidente dei Cuochi Salernitani, Luigi Di Ruocco di FIC. A seguire, per sala, la chef di ALMA Alessandra Rubini, ha parlato di “nutrizione e sport”. Hanno ottenuto il pass per la finalissima nazionale le classi 4^B e 4^C indirizzo Enogastronomia, 4^A e 4^B indirizzo Sala-Vendita e la 4^C pasticceria.I veri protagonisti del format sono gli studenti e le studentesse delle classi 4^ degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca. Uno spazio di fondamentale importanza è riservato al corretto riciclo degli imballaggi principalmente utilizzati in cucina grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. I Consorzi Nazionali partecipanti al Cooking Quiz garantiscono l’avvio al riciclo degli imballaggi, promuovendo un notevole risparmio di materia ed energia e posizionando il nostro Paese come un esempio virtuoso a livello globale.Cooking Quiz è realizzato da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri e sarà diretto e coordinato da PEAKTIME, società che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.