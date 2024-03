Sono aumentate le sigarette

Da mercoledì 20 marzo 2024 scattata una nuova stangata per i fumatori, con nuovi aumenti dei prezzi della sigarette presso i tabaccai. Un rincaro che tutti sapevano di dover affrontare in questo 2024 per via di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 che ha ritoccato le accise e che, inevitabilmente, si ripercuote sulle tasche dei consumatori.Italiani fumatori che, secondo le stime, si ritroveranno a spendere quasi 100 euro un più rispetto al 2023 per poter continuare ad acquistare come sempre le loro sigarette.La stangata arriva a fine marzo, con un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette. Si tratta della seconda tranche dei rincari come stabilito dalla Manovra, e interessa tutti quei marchi che non erano stati chiamati in causa con gli aumenti dello scorso 2 febbraio.Un mese e mezzo fa l’importo fisso per unità di prodotto è passato da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette, che tradotto significa un aumento di circa 10-12 centesimi a pacchetto. Nel nuovo appuntamento col “fumo salato”, invece, ci sono marchi noti che aumentano anche di 20 centesimi al pacchetto.

Di seguito, come comunicato nel documento dell’ADM, gli aumenti previsti per il costo di alcune marche di sigarette (in ordine alfabetico e non di aumento) in Italia.

American Spirit Original Orange 6,50 euro al pacchetto;

American Spirit Original Yellow 6,50 euro al pacchetto;

Benzon & Hedges Gold 6,40 euro al pacchetto;

Camel Activate 5,70 euro al pacchetto;

Camel Blu 100’s 5,70 euro al pacchetto;

Camel Blue (cartoccio) 5,40 euro al pacchetto;

Camel Blue 5,70 euro al pacchetto;

Camel Compact 5,50 euro al pacchetto

Camel Essential Blue 5,50 euro al pacchetto;

Camel Orange 5,70 euro al pacchetto;

Camel Silver 5,70 euro al pacchetto;

Camel White 5.70 euro al pacchetto;

Camel Yellow (astuccio) 5,70 euro al pacchetto;

Camel Yellow (cartoccio) 5,40 euro al pacchetto;

Camel Yellow 100’s 5,70 euro al pacchetto;

Corset Marine 5,30 euro al pacchetto;

Corset Mauve 5,30 euro al pacchetto;

Corset Pink 5,30 euro al pacchetto;

Corset White 5,30 euro al pacchetto.

E ancora: