La video ricetta. Zuppetta Napoletana veloce al limoncello

di Raffaella D’Andrea

DOMENICA, sempre meno tempo,ma questo non mi toglierà la soddisfazione di portare a tavola un buon dolce fatto in casa.

Pochi ingredienti e circa mezz’ora mi bastano per finire il pranzo domenicale con la mitica Zuppetta Napoletana,tra i dolci più buoni partenopei.

Una versione furba con savoiardi e pasta sfoglia pronta che regala soddisfazioni e plausi dai commensali.

Oggi l’ho preparata al limoncello e crema chantilly,ma ottima anche al cioccolato…anzi fin troppo

INGREDIENTI

1 rotolo di Pasta Sfoglia (già pronta)

18-20 Savoiardi

3 Tuorli

500 ml Latte

Buccia di limone bio

150 gr.di zucchero

10O gr.di farina

150 ml. di limoncello

250 ml.di panna montata

Zucchero a velo

PREPARAZIONE

Iniziamo con la crema pasticcera,che ha bisogno di raffreddarsi( meglio se riuscite a farla il giorno prima).

Montate i 3 tuorli con lo zucchero, fino a renderli chiari e spumosi. Aggiungete ora la farina continuando a mescolare. Portate a bollore il latte in una casseruola con un un pezzo di buccia di limone bio.

Versate il latte tiepido nella casseruola con le uova e la farina e portate a bollore mescolando con una frusta,cii vorranno pochi minuti,al primo bollore spegnete . Trasferite la crema in una ciotola, eliminate la buccia di limone, e lasciatela raffreddare. .

Una volta ben fredda con una spatola amalgamate la crema con la panna.

Versate il limoncello in una ciotola. Mettete una base di pasta sfoglia su un vassoio rettangolare,spalmateci sopra la metà della crema chantilly.

Bagnate i savoiardi nel limoncello e disponeteli uno accanto all’altro sulla crema. Un nuovo strato di crema e terminate con un altra base di pasta sfoglia. Comprimete leggermente la Torta Diplomatica e spolverizzatela con lo zucchero a velo.

Tagliate dei quadrotti e conservate in frigo fino al momento di servirla