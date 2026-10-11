La Scafatese prova a fermare il Sorrento

di Davide Villa
SCAFATI – Tempo di derby allo stadio Guariglia, dove oggi pomeriggio, con fischio di inizio alle 14:30, la Scafa- tese ospiterà il Sorrento. Ad Agropoli arriva la compa- gine di Miauri seconda in classifica ma i canarini, dopo lo sto obbligato per il rinvio del match contro l’In- ter Under 23, vogliono cor- rere verso le zone alte della classifica. «Abbiamo affron- tato gli allenamenti con quella giusta intensità e concentrazione che ci vuole per poter andare a miglio- rare tutte quelle situazioni di possesso e di non pos- sesso – ha dichiarato il tec- nico Facciolo alla vigilia – Devo dire che i ragazzi hanno fatto due ottime set- timane e sono contento del lavoro svolto. Ora è chiaro che l’esame arriva oggi. Noi andiamo per giocarci la par- tita e per vincere. Quindi noi dobbiamo fare la nostra partita. Dobbiamo cercare di comandare la gara noi, di essere nel campo, di non su- bire né tantomeno di essere una squadra passiva. Questo perché se siamo andati a Caserta a giocare con grande coraggio e con una squadra non passiva, uguale abbiamo fatto a Catania, noi dobbiamo continuare que- sta strada. La nostra strada è quella di crescere noi come squadra, al di là di chi sia che
ha vinto. Che sia contro il Sorrento che sbettiamo, che sia contro la prossima, la Sa- lernitana. Ma noi dobbiamo andare in campo con le idee chiare e soprattutto cer- cando di fare le nostre cose. Quindi noi giocheremo la nostra gara, facendo il no- stro calcio». Fiducioso del suo gioco mister Facciolo, che più avanti afferma: «Io da quando sono arrivato in prima squadra ho cercato di dare un’identità alla squa-
dra. E’ chiaro che abbiamo dei margini grandissimi da migliorare nella fase offen- siva piuttosto che quando costruiamo dal basso e quindi ogni settimana cer- chiamo di dare continuità con delle proposte per mi- gliorare queste situazioni». Sarà il signor Antonio Di Reda di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Fabio d’Et- tore di Lanciano e Andrea Recupero di Lecce dirigere la gara
COSÌ IN CAMPO ORE 14:30 SCAFATESE (4-3-3): Forte; Novella, Bacchetti, Scogna- miglio, Guerra; Toscano, Tripi, Proia; Palmieri, Lucas Dambros, Volpicelli. Allena- tore: Facciolo.
SORRENTO (3-5-2): Harras- ser; Viscardi, Cargnelutti, Loreto; Crecco, Capezzi, Po- tenza, Cuccurullo, Paglino; Bolzan, Starita. Allenatore: Maiuri.
ARBITRO: Di Reda di Mol- fetta