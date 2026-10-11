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La Scafatese prova a fermare il Sorrento

  • Ottobre 11, 2026
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La Scafatese prova a fermare il Sorrento

di Davide Villa

SCAFATI – Tempo di derby allo stadio Guariglia, dove oggi pomeriggio, con fischio di inizio alle 14:30, la Scafa- tese ospiterà il Sorrento. Ad Agropoli arriva la compa- gine di Miauri seconda in classifica ma i canarini, dopo lo sto obbligato per il rinvio del match contro l’In- ter Under 23, vogliono cor- rere verso le zone alte della classifica. «Abbiamo affron- tato gli allenamenti con quella giusta intensità e concentrazione che ci vuole per poter andare a miglio- rare tutte quelle situazioni di possesso e di non pos- sesso – ha dichiarato il tec- nico Facciolo alla vigilia – Devo dire che i ragazzi hanno fatto due ottime set- timane e sono contento del lavoro svolto. Ora è chiaro che l’esame arriva oggi. Noi andiamo per giocarci la par- tita e per vincere. Quindi noi dobbiamo fare la nostra partita. Dobbiamo cercare di comandare la gara noi, di essere nel campo, di non su- bire né tantomeno di essere una squadra passiva. Questo perché se siamo andati a Caserta a giocare con grande coraggio e con una squadra non passiva, uguale abbiamo fatto a Catania, noi dobbiamo continuare que- sta strada. La nostra strada è quella di crescere noi come squadra, al di là di chi sia che

ha vinto. Che sia contro il Sorrento che sbettiamo, che sia contro la prossima, la Sa- lernitana. Ma noi dobbiamo andare in campo con le idee chiare e soprattutto cer- cando di fare le nostre cose. Quindi noi giocheremo la nostra gara, facendo il no- stro calcio». Fiducioso del suo gioco mister Facciolo, che più avanti afferma: «Io da quando sono arrivato in prima squadra ho cercato di dare un’identità alla squa-

dra. E’ chiaro che abbiamo dei margini grandissimi da migliorare nella fase offen- siva piuttosto che quando costruiamo dal basso e quindi ogni settimana cer- chiamo di dare continuità con delle proposte per mi- gliorare queste situazioni». Sarà il signor Antonio Di Reda di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Fabio d’Et- tore di Lanciano e Andrea Recupero di Lecce dirigere la gara

COSÌ IN CAMPO ORE 14:30 SCAFATESE (4-3-3): Forte; Novella, Bacchetti, Scogna- miglio, Guerra; Toscano, Tripi, Proia; Palmieri, Lucas Dambros, Volpicelli. Allena- tore: Facciolo.

SORRENTO (3-5-2): Harras- ser; Viscardi, Cargnelutti, Loreto; Crecco, Capezzi, Po- tenza, Cuccurullo, Paglino; Bolzan, Starita. Allenatore: Maiuri.

ARBITRO: Di Reda di Mol- fetta

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