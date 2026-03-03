La Salernitana omaggia le donne in vista per l’8 marzo: l’iniziativa

“La Salernitana è… femmena!“, con questa frase la Salernitana ha deciso di annunciare l’iniziativa per la Giornata internazionale della donna. I granata hanno invitato tutte le tifose della Bersagliera “a scattare o selezionare una foto già esistente che le ritrae e testimonia la loro passione per la Bersagliera: allo stadio, in vacanza, in famiglia, ovunque sia possibile testimoniare il proprio amore per la casacca granata!“. Tutte le immagini compariranno sui videowall dello stadio Arechi nel pre-partita e nell’intervallo della gara tra Salernitana e Latina il prossimo 8 marzo.

COME PARTECIPARE