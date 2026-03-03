La Salernitana omaggia le donne in vista per l’8 marzo: l’iniziativa

“La Salernitana è… femmena!“, con questa frase la Salernitana ha deciso di annunciare l’iniziativa per la Giornata internazionale della donna. I granata hanno invitato tutte le tifose della Bersagliera “a scattare o selezionare una foto già esistente che le ritrae e testimonia la loro passione per la Bersagliera: allo stadio, in vacanza, in famiglia, ovunque sia possibile testimoniare il proprio amore per la casacca granata!“. Tutte le immagini compariranno sui videowall dello stadio Arechi nel pre-partita e nell’intervallo della gara tra Salernitana e Latina il prossimo 8 marzo.
Come si legge dal comunicato dalla società, “la foto che otterrà più preferenze da parte degli utenti della Fan zone darà diritto alla tifosa o alle tifose ritratte (per un massimo di 4) di ottenere un biglietto di tribuna rossa con accesso all’hospitality per Salernitana-Latina e alla contestuale possibilità di assistere al riscaldamento dei calciatori granata direttamente da bordo campo“. La Bersagliera ha annunciato che saranno esclusi dal contest e non pubblicati eventuali contenuti offensivi, lesivi o comunque non adeguati. Di seguito, le operazioni da svolgere per partecipare.
COME PARTECIPARE
- Scatta la tua foto: scegli la location e mettiti in posa, oppure seleziona uno scatto già presente nella tua galleria!
- Carica la foto: Accedi o registrati creando la tua fan identity su Salernitanafan.cvespa.it e carica la tua foto nella sezione dedicata al contest “La Salernitana è femmena“.
- Vota e fatti votare: Una volta caricata, la foto sarà visibile nell’apposita galleria all’interno della fan zone. Chiedi a tutti i tuoi amici e parenti di votare per te e ricorda che potranno esprimere la loro preferenza soltanto coloro che sono già in possesso di un account con propria fan identity su Salernitanafan.cvespa.it.