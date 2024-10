La piscina Vitale a Torrione fa…acqua da tutte le parti

L’impiantistica sportiva a Salerno è sempre più carente. E la manutenzione addirittura inesistente. Come dimostra chiaramente il video pubblicato in fondo a quest’articolo, le condizioni della piscina Vitale a Torrione invece di migliorare continuano a peggiorare.

Ora mancano anche i vetri di protezione delle porte lato mare. Nessuna protezione da acqua e vento che invadono il piano vasca anche in prossimità dell’impianto elettrico.

Le pareti dell’impianto sono piene di umidità: un’autentica vergogna per la città e un enorme disagio per le società, come la Rari Nantes, che sono costrette a svolgere la propria attività agonistica in uno stato di estrema precarietà.