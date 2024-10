Cadavere donna trovato in Cilento, lunedi’ l’autopsia

Sara’ l’autopsia prevista lunedi’ a chiarire la causa del decesso, oltre all’esame del dna per dare conferma dell’identita’ della donna il cui corpo e’ stato ritrovato, in parte carbonizzato e in stato di decomposizione, nella tarda mattinata di ieri a Ogliastro Marina, frazione costiera del comune di Castellabate, nel Salernitano. In queste ore, si consolida l’ipotesi che il cadavere possa essere quello di Silvia Nowak, 52enne tedesca della quale non si avevano notizie da martedi’ scorso e che, da tempo, insieme con il compagno che ne aveva denunciato la scomparsa martedi’, aveva scelto di vivere a Ogliastro Marina. Ieri, l’uomo e altre persone sono stati sentiti dagli investigatori. Non si esclude che il compagno e la sorella – quest’ultima in arrivo dalla Germania – di Nowak saranno chiamati per il riconoscimento. Il corpo senza vita e’ stato rinvenuto in una pineta, nascosto da alcune sterpaglie a 150 metri dalla villetta di via Arena dove Silvia Nowak e il compagno abitavano. Altra circostanza su cui si sta concentrando il lavoro degli inquirenti e’ il luogo di ritrovamento del cadavere: non e’ chiaro se il decesso sia avvenuto li’ o se il corpo sia stato trasportato in quel punto in un secondo momento. Ad avvalorare questa seconda ipotesi, il fatto che il luogo del ritrovamento sarebbe stato battuto da forze dell’ordine e volontari durante le ricerche attivate da martedi’ scorso, che si sono svolte anche con droni e cani molecolari e finanche in mare.