Legali, figlio sindaco a riunione politica? Falso

Il figlio di Franco Alfieri, l’ex sindaco di Capaccio Paestum arrestato, non ha partecipato ad alcuna riunione politica presso il Municipio. Lo affermano i legali di Alfieri, arrestato lo scorso 3 ottobre, nell’ambito di una indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Salerno, che vede indagate anche altre cinque persone a cui vengono contestati a vario titolo i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. “In relazione all’articolo apparso su un quotidiano locale, in merito alla partecipazione del figlio di Francesco Alfieri (detto Franco) a una riunione politica presso il Comune salernitano di Capaccio Paestum, il dottor Alessandro Alfieri evidenzia la falsità della notizia e rende noto di aver dato mandato agli avvocati Domenicantonio D’Alessandro e Agostino De Caro per valutare la possibilità di presentare querela”, si legge in una nota dei legali.