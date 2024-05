La Monterisi e il Severi piangono il prof. Galibardi

“A nome di tutta la comunità dell’ IC N. Monterisi esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia del Dirigente scolastico, prof. Aldo Galibardi, a lungo a capo della scuola media Monterisi“ e già vice preside dello scientifico Severi.

E’ questo l’inizio del post, scritto sulla pagina Facebook “I Love Monterisi Salerno“, dalla professoressa Vitalba Casadio, attuale dirigente scolastico dell’Istituto.

“Aldo Galibardi ha rappresentato – continua la preside – un importante punto di riferimento per la scuola salernitana, uomo colto e preside Illuminato, ha fatto della scuola media N. Monterisi una realtà unica nel panorama delle SSPG ad indirizzo musicale, non solo attivando l’indirizzo musicale ma soprattutto ampliandolo in quantità e qualità strumentale.

Un preside “visionario” che ha inteso, l’enorme portata e valenza formativa dello studio della musica ed in modo particolare dello strumento musicale sia nell’ aspetto di supporto al processo apprenditivo, sia negli aspetti di contributo alla formazione della persona.

Nel suo vivo ricordo i ragazzi dell’Istituto Monterisi continueranno sulla strada da lui tracciata, creando la meravigliosa sinfonia della loro crescita.

Buon viaggio Maestro“.