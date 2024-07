La lettera. Da vecchio tifoso e vecchio abbonato mi sento offeso

Questione abbonamenti, riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’avvocato Ricci, tifoso della Salernitana.

In merito alla campagna abbonamenti 2024/2025 Salernitana 1919, in qualità di vero tifoso e “vecchio abbonato” mi sento veramente offeso dai prezzi, soprattutto dopo lo scorso campionato assolutamente vergognoso, privo della presenza della Società, del Presidente e condito da tante figuracce, con record nazionali negativi per la Serie A. Penso sia opportuno scrivere un articolo sull’indecenza a cui stiamo assistendo, con una Società che senza la minima vergogna torna a chiedere – soprattutto ai vecchi abbonati, spettatori di uno scempio calcistico – una partecipazione economica rilevante rispetto al prodotto attualmente offerto. I tempi per l’esercizio del diritto di prelazione sono stringenti, dal 22 al 28 luglio, ma non viene considerato un presupposto essenziale per il gioco del calcio: AVERE UNA SQUADRA. Il DS Petrachi nell’intervista di ieri è stato chiaro: prima si vende e poi si compra, sottolineando le DIFFICOLTA’ A VENDERE questi calciatori strapagati che ci troviamo in rosa, in eredità dell’incompetenza della gestione scorsa… Quindi al tifoso cosa sta offrendo la U.S. Salernitana 1919? Dia, Simy, Lovato, Lassana Coulibaly, Maggiore, Mikael ????? Insomma calciatori che ieri, anche da me, presente a Rivisondoli, sono stati invitati ad andare via da Salerno dopo le decine di figuracce dell’anno scorso e il perdurante scarsissimo impegno. Onestamente così non va proprio bene. MEGLIO UNA SQUADRA DI GIOVANI, DI RAGAZZINI (Di Vico, Sfait e Guccione ieri si sono brillantemente messi in mostra, per fortuna!). Tutti noi tifosi ci aspettavamo prezzi più bassi, soprattutto a vantaggio dei vecchi abbonati, come del resto auspicato dal giornalista Antonio Esposito al termine dalla partita Frosinone – Salernitana 3-0. E invece? 15 euro di differenza??? Ci stanno facendo l’elemosina??? OFFENSIVO. Tanto considerato, Vi chiedo di intervenire sul tema con articoli e servizi giornalistici, cosciente del fatto che la Società non modificherà i prezzi, ma almeno per farci sentire come Popolo Granata in protesta, anche considerato il “mutismo” degli Ultras (a mio avviso colpevolmente assenti a Rivisondoli) che stanno manifestando quasi disinteresse. Ringrazio per la disponibilità. Cordiali saluti. Avv. Rosario Vincenzo Ricci