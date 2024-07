La video ricetta: Tisana del Buonumore

La Tisana Del Buonumore contribuisce a dare la spinta giusta per affrontare la giornata con la carica necessaria, ristabilendo il normale umore e favorendo il prevalere di sensazioni positive.

INGREDIENTI

1 litro d’acqua

1 Mela annurca

Mezzo arancio

Due cucchiai di chicchi di melagrana

Rosmarino

Menta

Alloro

Anice stellato

1stecca di cannella

1 cucchiaio di miele

PREPARAZIONE

Mettere la frutta e le spezie in una teiera aggiungere l’acqua bollente e lasciare in infusione per un’ oretta, a piacere aggiungere il miele