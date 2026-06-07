La Jomi Salerno saluta il suo capitano Lauretti Matos

SALERNO – La Jomi Salerno saluta con affetto, gratitudine e profonda stima il proprio capitano, Cyrielle Lauretti Matos, che ha deciso di con- cludere la sua carriera spor- tiva, chiudendo contestualmente un per- corso straordinario con la no- stra maglia durato tredici stagioni. Arrivata a Salerno giovanissima, Cyrielle ha sa- puto conquistare il cuore di tifosi, compagne di squadra e addetti ai lavori, diventando nel tempo un simbolo della società e una delle protagoni- ste più vincenti della storia del club. In tredici anni ha contribuito alla conquista di 16 trofei, scrivendo pagine in- delebili della storia della Jomi Salerno: 7 Scudetti, 4 Coppe Italia e 5 Supercoppe Italiane. Leader dentro e fuori dal campo, esempio di professio- nalità, dedizione e attacca- mento alla maglia, Cyrielle ha incarnato al meglio i valori della Jomi Salerno, assu- mendo negli anni il ruolo di capitano e guidando la squa- dra verso numerosi successi. Queste le parole con cui ha voluto salutare la società, le compagne e i tifosi:
“I saluti sono sempre difficili, soprattutto quando si tratta di una realtà che, nel tempo, è diventata una seconda casa e una vera famiglia. Nella vita si percorrono tante strade e la mia, per molti anni, è stata quella della pallamano. Oggi sono arrivata a un bivio e ho
scelto di intraprendere un nuovo cammino, fatto di nuovi obiettivi e progetti per- sonali. Lascio questa squadra, questa società e questi tifosi senza alcun rimpianto, ma con tanta gioia e gratitudine per tutto ciò che mi hanno dato e insegnato. Allo stesso modo, credo di aver restituito tutto il mio impegno e tutto il mio cuore. Molte delle ra- gazze con cui ho condiviso il campo sono state molto più che semplici compagne di squadra: con alcune sono cresciuta, altre le ho viste cre-
scere. A tutte auguro una car- riera ricca di soddisfazioni e un futuro splendido, dentro e soprattutto fuori dal 40×20. Il ringraziamento più grande va alla società, che ha creduto nell’energia e nelle potenzia- lità di una ragazza di appena sedici anni, accompagnan- domi nel mio percorso umano e sportivo e facen- domi sentire sempre a casa. Grazie anche ai tifosi, pre- senza costante e preziosa, ca- paci con il loro entusiasmo, le loro coreografie e il loro so- stegno di accompagnarci nei
momenti più belli e in quelli più difficili. Ho apprezzato immensamente il vostro af- fetto in tutti questi anni e sono certa che continuerete a sostenere questa squadra e questo sport con la stessa passione che ci ha sempre uniti”. La società desidera rin- graziare Cyrielle per la pro- fessionalità, l’impegno e l’amore dimostrati in tutti questi anni. Il suo contributo alla crescita della Jomi Sa- lerno resterà per sempre parte integrante della storia del club.