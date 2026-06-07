La Jomi Salerno saluta il suo capitano Lauretti Matos

SALERNO – La Jomi Salerno saluta con affetto, gratitudine e profonda stima il proprio capitano, Cyrielle Lauretti Matos, che ha deciso di con- cludere la sua carriera spor- tiva, chiudendo contestualmente un per- corso straordinario con la no- stra maglia durato tredici stagioni. Arrivata a Salerno giovanissima, Cyrielle ha sa- puto conquistare il cuore di tifosi, compagne di squadra e addetti ai lavori, diventando nel tempo un simbolo della società e una delle protagoni- ste più vincenti della storia del club. In tredici anni ha contribuito alla conquista di 16 trofei, scrivendo pagine in- delebili della storia della Jomi Salerno: 7 Scudetti, 4 Coppe Italia e 5 Supercoppe Italiane. Leader dentro e fuori dal campo, esempio di professio- nalità, dedizione e attacca- mento alla maglia, Cyrielle ha incarnato al meglio i valori della Jomi Salerno, assu- mendo negli anni il ruolo di capitano e guidando la squa- dra verso numerosi successi. Queste le parole con cui ha voluto salutare la società, le compagne e i tifosi:

“I saluti sono sempre difficili, soprattutto quando si tratta di una realtà che, nel tempo, è diventata una seconda casa e una vera famiglia. Nella vita si percorrono tante strade e la mia, per molti anni, è stata quella della pallamano. Oggi sono arrivata a un bivio e ho