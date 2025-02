La Feldi vince e torna capolista

Si chiude nel migliore dei modi il febbraio rossoblù con un’importante e convincente vittoria per 5-1 ai danni dell’Italservice Pesaro in una gara quasi mai in discussione per la Feldi Eboli. Un successo che porta con se tante note positive, a partire dai 6 punti conquistati in due gare al Palasele, passando per la ritrovata vetta della classifica. Infatti, il pareggio casalingo del Napoli contro il Pomezia, permette ai ragazzi di Antonelli di andare a riposo per la sosta di nuovo da leader solitari del campionato. PRIMATO – Confermato Di Stanio tra i pali, con gli ebolitani che creano in apertura i primi pericoli a Manservigi. Dopo 5 minuti i rossoblù sbloccano la gara grazie al solito Federico Barra che protegge palla, fa perno sul difensore e scaglia sotto la traversa la rete del vantaggio per i padroni di casa. Di Stanio compie i prmi interventi della serata, poi a metà primo tempo Barra prova a sorprendere il portiere con un pallonetto di testa ma l’estremo difensore pesarese con un colpo di reni mette in angolo. A 7 minuti dalla fine della prima frazione è il numero 7 delle volpi, Vincenzo Caponigro, a trovare la rete sull’assist di Caruso dopo una rimessa laterale battuta velocemente da Calderolli. Il primo tempo si chiude con le volpi in vantaggio per 2-0. Nella ripresa Saponara accorcia le distanze dopo 30 secondi per il Pesaro, con con un gol simile a quello di Barra. Ma dopo una manciata di minuti ci pensa Venancio a riportare la Feldi sul doppio vantaggio, il numero 5 scambia con Caruso al limite dell’area e lascia partire un rasoterra imparabile. Lo stesso Venancio sfiora il poker, con la quarta rete che arriva poco dopo grazie al terzo gol consecutivo di Pedro Espindola che calcia dalla distanza e batte Monservigi. Il suo tiro da fuori ormai sta diventando un marchio di fabbrica, così come i reel a lui dedicati sui social rossoblù con la nota canzone di Raffaella Carrà.. ce ne sarà un altro? Lo scopriremo. Di Stanio e Selucio salvano su una grande occasione creata dai ragazzi di Bargnesi, che nel tentativo di riaprire la gara finiscono per subire la quinta rete. A firmarla è Tiago Lemos che ruba palla e si invola da solo verso la porta battendo con freddezza il portiere avversario e chiudendo il match. Una cinquina da primato, che permette ai ragazzi di mister Antonelli di andare a riposo guardando tutti dall’alto e di preparare nel miglior modo possibile un mese di marzo che sarà ricco di grandi emozioni. Ora spazio alla Nazionale di coach Samperi, con capitan Dalcin e Venancio che saranno protagonisti nella doppia sfida contro Malta valevole per le qualificazioni ai UEFA Euro Futsal 2026.