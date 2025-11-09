La Feldi battuta dalla capolista

Primo stop stagionale per la Feldi Eboli che nella settima giornata di Serie A cade per 4-3 sul campo dei campioni d’Italia della Meta Catania dopo una partita dalle mille emozioni. Un grande match, una gara infinita e con risposte colpo su colpo che ha visto la Feldi inizialmente creare occasioni ma i padroni di casa andare in rete, spesso con sfortunate deviazioni delle volpi. Poi nel momento migliore dei catanesi che sembravano aver messo la freccia e scappare, arriva la reazione dei ragazzi di Antonelli che non basta però per evitare la prima sconfitta in campionato della stagione. Una gara nel complesso decisa dagli episodi, spesso a sfavore delle volpi che praticamente si fanno da sole più della metà dei gol subiti.

I primi squilli sono della Feldi Eboli con Selucio che impegna Timm in un paio di occasioni, ma è la Meta Catania a passare in vantaggio grazie ad una sfortunata carambola che coinvolge capitan Dalcin. Tiro-cross di Bocao con il portiere rossoblù che non interviene in maniera impeccabile e la palla finisce in rete per il vantaggio dei padroni di casa. La reazione delle volpi è nel tentativo di contropiede di Felipinho e nell’ennesimo tiro di Selucio, ma ancora Timm sbarra la strada ai ragazzi di mister Antonelli. Nonostante la maggiore pericolosità delle volpi, è il Catania ad andare in rete ancora in modo rocambolesco. Tiro dalla distanza sempre dell’ex Bocao, sulla conclusione una serie di deviazioni che ingannano un Dalcin stavolta incolpevole, è 2-0 per i campioni d’Italia a metà primo tempo. Passano pochi minuti e la Feldi riesce finalmente a trovare la rete, sull’ennesima parata di Timm arriva stavolta il tap in di Kenji che accorcia le distanze. Volpi che sfiorano subito il pareggio con la sponda di testa di Venancio per Lavrendi che non riesce a colpire a porta sguarnita. A 5 minuti dal termine della prima frazione arriva il tris del Catania con Pulvirenti che insacca dopo una gran giocata di Podda.

Nella ripresa dopo pochi minuti la Feldi accorcia le distanze con l’altro ex della serata, Venancio, che sfrutta una sponda di Selucio e riesce a bucare Timm. Pochi giri di orologio e il Catania torna ancora avanti di due lunghezze, per la terza volta su quattro il gol è causato da un tocco di un giocatore della Feldi, stavolta è Selucio che intercetta la conclusione avversaria su calcio di punizione e batte incolpevolemente Dalcin. Le volpi però non si arrendano mai e a suonare la carica è proprio capitan Dalcin che stavolta trova lui stesso la rete che fissa il punteggio sul 4-3. Kenji sfiora il pareggio, la Feldi prova in tutti modi a cercare una via per equilibrare il punteggio ma nel finale è ancora Timm a compiere un miracolo da due passi su Felipinho. Ultimi minuti con il portiere di movimento per le volpi di Antonelli, ma Selucio spara alle stelle l’ultima grande occasione della partita.

Finisce 4-3, una gara nel complesso equilibrata dove la Feldi ha dimostrato di esserci ma gli episodi sfortunati sono stati decisivi ai fini del risultato. Volpi che cedono momentaneamente la testa della classifica proprio alla Meta Catania (che ha un partita in più), uscendo dal PalaCatania non di certo ridimensionate, ma con la consapevolezza che nei grandi match i dettagli fanno ancor di più la differenza rispetto alla normalità. Una sconfitta che servirà per continuare con ancor più impegno lo splendido percorso di crescita che questo gruppo ha intrapreso e vuole continuare a portare avanti.