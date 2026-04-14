La Banca Monte Pruno al fianco del Liceo T. Tasso di Salerno

L’Aula Magna del Liceo “Torquato Tasso” di Salerno ha ospitato la cerimonia conclusiva della XXIII Edizione del Certamen Hippocraticum Salernitanum, nell’ambito della settimana della cultura 2026.

Anche quest’anno, la BCC Monte Pruno ha rinnovato il suo impegno al fianco dello storico istituto scolastico salernitano, sostenendo l’iniziativa culturale dedicata ai giovani.

L’evento finale è stato aperto dalla Dirigente Scolastica del Liceo “Torquato Tasso” di Salerno, Prof.ssa Ida Lenza e ha visto i saluti del Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico.

Successivamente, si sono susseguiti gli interventi del Prof. Enrico Maria Ariemma, Professore di Lingua e Letteratura Latina, Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM, Unisa, e del Prof. Alfonso Tortora, Professore di Storia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM.

Il Liceo Classico “Torquato Tasso”, forte della sua tradizione che lo lega all’antica Scuola Medica Salernitana, continua a essere un testimone dei valori e dei significati di quell’antica scuola.

Il Certamen, rivolto agli studenti interni ed esterni dell’Istituto, continua a celebrare la tradizione agonistica nell’ambito delle lingue classiche, con l’obiettivo di promuovere una convivenza culturale, umana e scientifica, che rievoca proprio quelle tradizioni antiche.

Alla competizione hanno partecipato alunni con l’intento di celebrare la cultura, in nome di un patrimonio comune di conoscenze, valori ed identità da difendere, essenziali anche nel contesto contemporaneo.

La XXIII Edizione del Certamen Hippocraticum Salernitanum si è svolta, quindi, durante la settimana della cultura del Liceo Tasso, che si è tenuta dal 8 al 10 aprile 2026.

L’oggetto di questa edizione del Certamen è stata una traduzione dal latino di un passo di argomento scientifico tratto dall’opera di Seneca.

XXIII edizione Certamen Hippocraticum Salernitanum 2026 ha proclamato i seguenti vincitori:

– Concorrenti esterni

I premio: Miranda Antonio (Liceo “T. Lucrezio Caro” Sarno); II premio: Apicella Giorgia (Liceo “Galdi” Cava dei Tirreni); III premio: Senatore Giorgia (Liceo “Galdi” Cava dei Tirreni)

– Concorrenti interni

I premio: De Simone Tobia (classe V E); II premio: D’Addeo Maria (classe V D); III premio: Piccolo Ilaria (classe V G)

Nel suo intervento iniziale, il Direttore Generale Cono Federico ha ribadito la vicinanza della BCC Monte Pruno al Liceo “Torquato Tasso”, sottolineando l’importanza della collaborazione che mette al centro la cultura e la crescita degli studenti e ha ringraziato la Dirigente Ida Lenza per l’importante azione culturale che dà valore ai ragazzi, investendo concretamente nel futuro della società, fortificando la conoscenza e mettendo basi sempre più solide nella comunità.