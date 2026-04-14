Provincia, presentata la candidatura di Parente

Stamattina è stata presentata la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno di Geppino Parente,

candidato del Partito Democratico e del Centrosinistra.

Una scelta che dà merito ad un amministratore di elevato profilo umano, politico ed amministrativo.

Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, ha dedicato il suo impegno al servizio della collettività, svolgendo, con senso di responsabilità, i numerosi ruoli pubblici per i quali è stato apprezzato per competenza, passione, tenacia e risultati.

Lavoreremo per confermare la guida progressista della Provincia di Salerno, per continuare a portare avanti i tanti progetti in corso, fondamentali per la vita dei nostri cittadini e dei nostri territori.