Radiohead, il ritorno è ufficiale: un tour con 4 date in Italia

(Adnkronos) – Dopo i rumors rimbalzati nelle scorse ore arriva la conferma ufficiale: i Radiohead hanno annunciato una serie di 20 concerti che si terranno in cinque città europee. La band si esibirà a Madrid, Bologna (con quattro date), Londra, Copenaghen e Berlino. In un messaggio ai fan diffuso oggi, Philip Selway dei Radiohead ha spiegato: “L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo”. La band inizierà il tour alla Movistar Arena di Madrid il 4 novembre e poi proseguirà sempre nella capitale spagnola il 5, 7 e 8 novembre. In Italia il gruppo farà tappa a Bologna il 14, 15, 17 e 18 novembre, all’Unipol Arena. Il 21, 22, 24 e 25 sarà la volta della O2 Arena di Londra e poi a dicembre il tour toccherà la Royal Arena di Copenaghen, l’1, 2, 4 e 5. Infine, sono previste quattro date a Berlino, alla Uber Arena l’8, 9, 11 e 12 dicembre. Per garantire che i biglietti arrivino direttamente ai fan e per ridurre al minimo l’intercettazione da parte di bagarini e bot, i biglietti saranno disponibili solo registrandosi su radiohead.com. La registrazione apre venerdì 5 settembre alle 11 e chiude 60 ore dopo, alle 23 di domenica 7 settembre. La vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre. Nelle scorse ore l'indiscrezione di un imminente tour per la band capitanata da Thom Yorke aveva fatto scalpitare i fan su social e su Reddit in particolare, sostenuta dal fatto che in diverse città come Berlino, Londra e Copenhagen, fossero apparse delle cartoline che sembrano annunciare il ritorno live della band dell’Oxfordshire, assente dai palchi dal 2018. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
