Kinder Bueno, occhio alla versione “pirata” con cannabis

È in tutto e per tutto uguale al classico Kinder Bueno ma in questa versione “pirata”, dentro c’è la marijuana. Ovviamente non si può acquiestare al supermercato perché l’ingrediente principale, appunto, non è il cacao ma la cannabis. E ovviamente sono prodotti abusivamente, all’insaputa dell’azienda.

Secondo quanto riporta La Repubblica, i carabinieri di Brescia hanno sequestrato diverse confezioni di questo snack illegale. Anche perché, dopo averlo consumati, alcuni giovani si sono sentiti male.