Domenica cerimonia di Conferimento della Bandiera Blu a Positano

E’ un messaggio forte che da Positano lanceremo domani. Legalità, tutela del mare, valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, culturale, archeologico, non sono concetti astratti e slegati. Domani apriremo il Conferimento della Bandiera Blu con l’arrivo della MareNostrum Dike, oggi luogo di conoscenza. Era una Oceanis 473 sequestrata agli scafisti, dunque luogo di sofferenza, oggi è MareNostrum Dike, luogo di riscatto e conoscenza. Siamo orgogliosi di ricevere, anche per questa estate, il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, che certifica non solo la qualità del nostro mare ma anche l’alta gamma di servizi offerti – ha affermato Giuseppe Guida, sindaco di Positano – oggi implementati anche con il meraviglioso patrimonio culturale. L’ottenimento di questo riconoscimento conferma la scrupolosa gestione del nostro ambiente da parte dell’Amministrazione Comunale, che si impegna ad osservare i rigorosi standard di qualità delle acque, gestione ambientale, sicurezza e servizi offerti, così da garantire a cittadini ed ospiti il benessere e la tutela ambientale.

L’ottenimento della Bandiera Blu è il risultato di uno sforzo collettivo che coinvolge le autorità locali, gli operatori turistici e la comunità stessa, attraverso investimenti in infrastrutture, monitoraggio ambientale e programmi di sensibilizzazione. Positano, già scelta come meta di eccellenza per il turismo internazionale, con l’aggiunta della Bandiera Blu, si distingue ulteriormente come una destinazione costiera sostenibile e attenta al benessere ambientale”, conclude il primo cittadino. Positano è borgo in verticale dal grande patrimonio culturale. Ricordo al riguardo anche la meravigliosa Villa Romana, sul mare che continua a stupire con le scoperte e i restauri”. .