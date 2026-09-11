Jomi Salerno, al via la nuova stagione

SALERNO Si è tenuta presso l’Hotel Mediterranea, la con- ferenza stampa di presenta- zione della nuova stagione della Jomi Salerno. Nel corso dell’incontro il club ha pre- sentato il roster e lo staff che accompagneranno la squa- dra nella stagione 2026/2027, illustrando al tempo stesso ambizioni, obiettivi e proget- tualità che andranno ad af- fiancare l’attività sportiva. La nuova stagione di Serie A1 Femminile prenderà il via domani, con la Jomi Salerno impegnata tra le mura ami- che contro l’Ariosto Ferrara. Saranno ventisei le giornate complessive del campionato, tra girone di andata e ritorno, con l’ultima giornata della re- gular season in programma il 1° maggio 2027. Terminata la regular season, spazio ai pla- yoff scudetto, che vedranno protagoniste le prime quattro classificate del campionato. Le quattro squadre si conten- deranno il titolo attraverso semifinali e finali, entrambe articolate su un massimo di tre gare, fino alla proclama- zione della squadra cam- pione d’Italia. Non ci sarà però soltanto il campionato nel calendario della Jomi. Il 3 ottobre 2026 la squadra sarà impegnata in casa nel se- condo turno di EHF Euro- pean Cup contro la formazione slovacca dell’HC DAC Dunajska Streda, men- tre il 10 ottobre è in pro- gramma la gara di ritorno in Slovacchia. Altro appunta- mento di rilievo sarà la finale di Supercoppa, in pro- gramma il 22 dicembre, con la sfida contro Erice. Tra feb- braio e marzo, invece, sarà la volta delle Finals di Coppa Italia, in calendario dal 25 al 28 febbraio 2027. Accanto agli

«Sono molto contento del la- voro che è stato fatto e di quanto è stato costruito fin qui. Da domani, con l’esordio contro l’Ariosto, l’attenzione si sposta sulla squadra e sul campo. Fino ad oggi abbiamo lavorato molto, anche sotto il profilo tecnico, e sulla carta abbiamo costruito una squa- dra competitiva. Da domani,, però, inizia il percorso vero, quello in cui ognuno di noi, con serietà, voglia e determi- nazione, deve dare il mas- simo: noi come società e organizzazione, e le ragazze in campo. Gli obiettivi sono quelli che ci poniamo ogni anno: fare il massimo e com-

impegni sul parquet, la so- cietà ha illustrato una serie di iniziative pensate per accom- pagnare la crescita della Jomi Salerno e rafforzare il legame con il territorio, con partico- lare attenzione ai giovani, alla formazione e alla partecipa- zione della comunità.

piere un passo avanti rispetto alla stagione precedente, cer- cando sempre di migliorarci. Anche quando si fa bene, in- fatti, c’è sempre la possibilità di fare meglio. In Italia l’ambi- zione è quella di spingersi sempre fino in fondo e com- petere per tutti i titoli in palio. Questo deve essere lo spirito con cui affrontiamo ogni competizione, dal campio- nato alla Coppa Italia, fino alla Supercoppa. Una delle nostre priorità è andare avanti in Europa. Siamo stati sfortu- nati nel sorteggio, perché il nostro avversario non è cer- tamente semplice, ma af- fronteremo questa sfida con la massima determinazione. L’inizio della stagione ha sempre un fascino partico- lare proprio per le competi- zioni europee. Purtroppo spesso questi percorsi per le squadre italiane si interrom- pono troppo presto». Tra le principali attività c’è la Scuola

di Handball, vivaio salerni- tano che rappresenta uno dei punti centrali del progetto del club. I giovani del vivaio avranno l’opportunità di in- contrare oggi pomeriggio le campionesse della prima squadra, mentre per tutto il mese di settembre sarà attivo un open day dedicato a chi vorrà avvicinarsi alla palla- mano. Il percorso formativo comprenderà inoltre attività dedicate al rispetto e alla pre- venzione della violenza di ge- nere, all’educazione alimentare, all’autodifesa, alla lingua inglese e alla so- stenibilità ambientale. Prose- guirà anche l’attività di promozione della pallamano nelle scuole, con l’obiettivo di avvicinare sempre più ra- gazze e ragazzi a questa disci- plina e contribuire alla diffusione della cultura spor- tiva sul territorio. Una parti- colare attenzione sarà riservata anche al rapporto

tra la squadra e i suoi tifosi. Durante ogni partita il pub- blico presente avrà infatti la possibilità di votare l’MVP della gara, diventando così parte integrante dello spetta- colo e contribuendo diretta- mente alla scelta della migliore giocatrice dell’in- contro. L’appuntamento, dunque, è alla Palumbo: l’in- gresso alle partite è gratuito e tutti i tifosi sono invitati a vi- vere dal vivo le emozioni delle gare e a votare le protagoni- ste in campo. Il club darà inoltre un impulso al mer- chandising ufficiale, offrendo ai sostenitori la possibilità di acquistare prodotti e ricordi legati alla propria squadra del cuore e rafforzare ulterior- mente il senso di apparte- nenza alla Jomi Salerno.

Tra le iniziative rivolte alla co- munità sportiva salernitana torna infine anche il progetto dedicato agli ex atleti, con il ritorno in campo ogni mer- coledì alle ore 21. La parteci- pazione sarà gratuita, secondo le modalità indicate nella locandina pubblicata sui canali social del club. Un programma ampio, dunque, che va oltre il risultato spor- tivo e che punta a costruire attorno alla Jomi Salerno una comunità sempre più coin- volta, valorizzando il settore giovanile, il rapporto con le scuole, i tifosi e il territorio. La stagione 2026/2027 si pre- senta così come un nuovo ca- pitolo di un percorso di crescita che vedrà la Jomi Sa- lerno impegnata su più fronti, dentro e fuori dal campo, con l’obiettivo di con- tinuare a costruire il proprio futuro attraverso sport, for- mazione e partecipazione.

Il percorso proseguirà nel corso della stagione con nuove iniziative e appunta- menti che saranno comuni- cati e aggiornati dal club.