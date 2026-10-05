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Tentato omicidio a Salerno, interrogato 57enne di Ariano Irpino: “Estraneo ai fatti contestati”

  • Ottobre 5, 2026
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Tentato omicidio a Salerno, interrogato 57enne di Ariano Irpino: “Estraneo ai fatti contestati”

Sviluppi nell‘inchiesta sull’aggressione avvenuta lo scorso 23 settembre nel centro storico di Salerno, dove una ragazza di 23 anni è stata ferita con una coltellata.

 

Si è svolto nel carcere di Ariano Irpino l’interrogatorio di garanzia per il 57enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, Costantino Puopolo, raggiunto nei giorni scorsi da un provvedimento di fermo con l’accusa di tentato omicidio.

Nel corso dell’udienza dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, l’indagato si è sottoposto alle domande del magistrato per fornire la propria versione dei fatti. L’uomo continua a professare la propria estraneità all’aggressione.

Il legale di fiducia dell’indagato – ai microfoni di Ottochannel – ha espresso fiducia sull’iter giudiziario: “Siamo fiduciosi di poter chiarire ogni aspetto di questa vicenda e dimostrare la non appartenenza del mio assistito ai fatti contestati“, ha ribadito l’avvocato al termine dell’atto istruttorio.

L’identificazione del 57enne è giunta a seguito delle analisi condotte dagli investigatori sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro cittadino e su riscontri fotografici. Rimangono tuttavia diversi punti da chiarire nell’impianto accusatorio.

La vittima, colpita improvvisamente da uno sconosciuto, ha dichiarato di non aver mai visto prima il suo aggressore.

La difesa punta a smontare la compatibilità degli spostamenti dell’indagato con l’orario e il luogo preciso in cui si è consumata l’aggressione.

La decisione del Gip sulla convalida del fermo e sull’eventuale applicazione di una misura cautelare restrittiva è attesa nelle prossime ore.

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