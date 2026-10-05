Il 39° Slalom Salerno Croce di Cava è di Vinaccia

Luigi Vinaccia su prototipo di derivazione Osella PA 9/90 Honda ha vinto il 39° Slalom Salerno Croce di Cava, con il miglior tempo di giornata fatto segnare nella seconda manche in 2’24”38. Il sorrentino della Scuderia Venanzio ha preceduto l’altro Campano Pasquale Amatruda ed il siciliano Silvio Fiore, entrambi su Radical. Amatruda è poi stato il migliore nella salita conclusiva sui 3,5 Km della SP 129 Croce di Cava – Castello Arechi – Salerno, spettacolare teatro naturale della competizione organizzata dall’Automobile Club Salerno che ha completato il calendario del Campionato Italiano Assoluto Slalom, tutto trasmesso in diretta su ACI Sport TV in streaming e sul canale 228 Sky e 52 Tivùsat. A premiare i vincitori sul podio di Croce di Cava anche il Primo Cittadino di Cava de Tirreni Raffaele Giordano e l’Assessore allo Sport Umberto Ferrigno, oltre all’ing. Vincenzo Demasi Presidente dell’Ente salernitano di Via Vicinanza, che ha rivolto un sentito ringraziamento allo staff ed al Direttore Giovani Caturano. La gara ha assegnato i Titoli Italiani mancanti e proprio Silvio Fiore ha conquistato quello delle Sporscar E2SC, balzando sul podio quando alla fine della 3^ manche a Gianluca Miccio, autore del 3° tempo, è stata assegnata la penalità di 20” per due birilli toccati, costati il 6° posto finale. A ridosso del podio il pugliese Domenico Palumbo, seguito dal lucano Saverio Miglionico che sulla Osella PA 21 4C è stato autore di una ottima 2^ manche ma poi sempre limitato da qualche cosa fuori posto. Settimo il laziale Adriano Ricci che sulla Gloria B5 si è laureato Campione Italiano di Gruppo E2SS (monoposto), quindi ottava piazza per Romeo Cioffi che con la sua Radical ha dato spettacolo con tanto di testacoda in manche 3. Nono Giovanni Piccolo sulla scattante e generosa Fiat Seicento Sporting Suzuki si è assicurato il gruppo delle silhouette E2SH, davanti a Michele Sellitto che sulla Fiat 126 motorizzata Kawasaki. A ridosso della Top Ten Giuseppe Esposito su Speedcar Extrem Evo-Suzuki si è assicurato il titolo tra i kart Cross coadiuvato dalla presenza strategica in gioco di squadra del Campione Italiano sorrentino Salvatore Venanzio che con la seconda posizione ha scongiurato l’attacco da parte del contendente Giovanni Cutro su GMN Suzuki. La lucana Paola Pepe è la vincitrice della classifica tricolore in rosa su Citroen Saxo, mentre Antonio Ruocco su Radical ha conquistato il titolo under 23, grazie alla seconda piazza tra i dieci giovanissimi presenti gara, alle spalle di Valentino Tortora su Renault Clio di Gruppo E1. In gruppo E1 successo casalingo per lo scalatore Valerio Magliano su Peugeot 106 e Carlo Romano su Peugeot 205 si è assicurato successo e titolo tricolore in racing Start Plus, come il preparatore Mauro Paolillo ha vinto il gruppo Speciale Slalom con la Peugeot 106 che cura personalmente. In gruppo N primato di Alfredo Ragno in rimonta nella 2 manche su Renault Clio Williams, mentre in Racing Start dove il laziale “King Dragon” su MINI aveva già in tasca il titolo, ha vinto l’altro preparatore di casa Angelo Di Luccio su Peugeot 106 S16. Sono stati 81 i concorrenti al via del 39° Slalom Salerno Croce di Cava assicurando il primato stagionale alla gara organizzata da ACI Salerno in cui la Scuderia Vesuvio si è assicurata il titolo riservato ai sodalizi.