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Italiani sempre più stressati, i dati preoccupano: il 51% dei lavoratori sotto pressione

  • Novembre 3, 2026
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Italiani sempre più stressati, i dati preoccupano: il 51% dei lavoratori sotto pressione

(Adnkronos) –
Italiani stressati? Abbastanza “il quadro è quello di un Paese sotto pressione. Secondo il rapporto Gallup 2026, il 51% dei lavoratori italiani ha sperimentato molto stress il giorno precedente l’intervista, contro una media europea del 39%. Un’indagine Ipsos del 2025 rileva inoltre che il 59% degli italiani ha vissuto nell’ultimo anno momenti di stress così intensi da non riuscire a gestirli. Sono dati che trovano riscontro anche nel Report 2026 dell’Osservatorio Benèpsys, nel quale lo ‘Stress Index Italia’ registra un valore medio di 5,26 su 7”. Lo spiega all’Adnkronos Salute David Lazzari, presidente di Benèpsys a pochi giorni dalla Giornata per la consapevolezza dello stress, in calendario il 7 novembre.  

Il punto centrale, aggiunge, “non è soltanto quanto stress viviamo: è il rapporto tra le richieste che dobbiamo affrontare e le risorse che abbiamo a disposizione. Quando questo equilibrio si altera e non riusciamo a recuperarlo, lo stress rischia di trasformarsi da normale e utile meccanismo di adattamento in una condizione persistente di sovraccarico. Oggi le pressioni derivano da una combinazione di fattori: ritmi di vita e di lavoro, responsabilità familiari, difficoltà economiche, incertezza sul futuro. E non colpiscono tutti allo stesso modo: chi dispone di minori risorse economiche, personali e relazionali è generalmente più esposto alle conseguenze del sovraccarico”. 

Lo stress, inoltre, “non riguarda soltanto il nostro stato d’animo. Quando diventa cronico può incidere sulla qualità del sonno, sull’equilibrio emotivo, sulle relazioni e, attraverso diversi meccanismi biologici, anche sulla salute fisica. Per questo dobbiamo cambiare prospettiva. Non basta chiedere alle persone di essere più resilienti e imparare a gestire lo stress. Dobbiamo – precisa Lazzari – anche intervenire sulle condizioni che generano un sovraccarico eccessivo e rafforzare le risorse individuali e collettive. La vera prevenzione dello stress non consiste nell’eliminarlo dalla nostra vita, ma nel rendere più sostenibile il rapporto tra ciò che la vita ci chiede e ciò che ci permette di affrontarlo”. 

 

salute

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