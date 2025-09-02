Israele, Trump: "Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sinner, ora il derby con Musetti: “Non vedo l’ora, è fantastico per l’Italia”
Sinner lo batte, Bublik a fine partita: “Io non sono scarso, ma questa è IA”
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Sinner, la vendetta è servita: annienta Bublik e si prende il derby con Musetti
Ultim'ora Nazionale

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

  • Settembre 2, 2025
  • 0
  • 68
  • 1 Min Read
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

(Adnkronos) –
Israele "potrebbe anche vincere la guerra, ma non sta conquistando il mondo delle pubbliche relazioni". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista al Daily Caller ripresa da The Times of Israel. "Dovranno farla finita con questa guerra… Sta danneggiando Israele", ha aggiunto. Nell'intervista, a Trump viene chiesto se sia preoccupato per il calo del sostegno a Israele negli Stati Uniti, anche tra i repubblicani: "Ne sono consapevole", risponde. Trump osserva che Israele aveva "la lobby più forte al Congresso" 15 o 20 anni fa, ma ora non è più così. "C'è stato un tempo in cui… se volevi fare il politico, non potevi parlare male [di Israele]", dice. "Israele era la lobby più forte che abbia mai visto… Avevano il controllo totale sul Congresso", aggiunge Trump. Israele "è stato danneggiato, soprattutto al Congresso". "La gente si è dimenticata del 7 ottobre".  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025