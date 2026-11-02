Iran, Araghchi: "Presentato piano a Usa, se lo accetteranno Hormuz riaprirà" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Ryanair, dal 10 novembre via alle nuove regole sulla consegna dei bagagli: cosa cambia Campo largo, Bettini: “Conte e Schlein devono trovare equilibrio, Renzi è importante” Elvira Grandone nuova presidente della Siset per il biennio 2026-28 Italia-Gb, Urso a Londra: “Patto su reattori di nuova generazione, robotica e investimenti dalla City” Hilti, V edizione ‘Infrastructure Academy’ oltre il Pnrr, infrastrutture come leva di competitività e sostenibilità Iran, Araghchi: “Presentato piano a Usa, se lo accetteranno Hormuz riaprirà” Truffa del pellet, offerte a prezzi stracciati ma la merce non arriva: è boom di siti fake La Polonia schiera unità antiterrorismo a confine russo: “Rischio sabotaggi e incursioni” Agricoltura, Ismea: “Risorse per ricambio generazionale Coltiva Italia e accesso alla Terra” Lapo Elkann, Gianni Agnelli e Antonelli: il messaggio di Wolff a Kimi prima della gara Volo Wizz Air Londra-Sofia dirottato a Budapest per allarme bomba: cos’è successo Cinema in lutto, è morta Erminia Manfredi: la moglie di Nino aveva 94 anni Ryanair, dal 10 novembre via alle nuove regole sulla consegna dei bagagli: cosa cambia Campo largo, Bettini: “Conte e Schlein devono trovare equilibrio, Renzi è importante” Elvira Grandone nuova presidente della Siset per il biennio 2026-28 Italia-Gb, Urso a Londra: “Patto su reattori di nuova generazione, robotica e investimenti dalla City” Hilti, V edizione ‘Infrastructure Academy’ oltre il Pnrr, infrastrutture come leva di competitività e sostenibilità Iran, Araghchi: “Presentato piano a Usa, se lo accetteranno Hormuz riaprirà” Truffa del pellet, offerte a prezzi stracciati ma la merce non arriva: è boom di siti fake La Polonia schiera unità antiterrorismo a confine russo: “Rischio sabotaggi e incursioni” Agricoltura, Ismea: “Risorse per ricambio generazionale Coltiva Italia e accesso alla Terra” Lapo Elkann, Gianni Agnelli e Antonelli: il messaggio di Wolff a Kimi prima della gara Volo Wizz Air Londra-Sofia dirottato a Budapest per allarme bomba: cos’è successo Cinema in lutto, è morta Erminia Manfredi: la moglie di Nino aveva 94 anni
Ultim'ora Nazionale

Iran, Araghchi: “Presentato piano a Usa, se lo accetteranno Hormuz riaprirà”

  • Novembre 2, 2026
  • 0
  • 57
  • 2 Min Read
Iran, Araghchi: “Presentato piano a Usa, se lo accetteranno Hormuz riaprirà”

(Adnkronos) – L’Iran ha presentato agli Stati Uniti, tramite i mediatori del Qatar, un “piano di due giorni” per la de-escalation. E’ quanto ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. “Il primo giorno gli Stati Uniti attueranno una serie di misure e il secondo giorno lo Stretto di Hormuz verrà riaperto e il transito tornerà alla normalità”, ha dichiarato Araghchi illustrando il piano e spiegando che la riapertura di Hormuz è subordinata all’accettazione da parte di Washington delle condizioni poste da Teheran. ”Ora tutto dipende da quanto Washington sarà razionale”, ha dichiarato. 

”Le condizioni di Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz sono assolutamente chiare e trasparenti. Se queste condizioni saranno accettate, lo Stretto di Hormuz sarà riaperto e i negoziati riprenderanno. Altrimenti, la situazione attuale continuerà e l’Iran non farà passi indietro”, ha detto Araghchi.  

”Se sceglieranno la diplomazia onesta, siamo pronti a collaborare, ma se intendono ingannare o condurre operazioni militari, vedranno una risposta più dura e pesante di prima”, ha affermato il capo della diplomazia iraniana. 

 

Il capo della diplomazia iraniana ha spiegato che Teheran chiede la cancellazione delle nuove sanzioni imposte, dopo il memorandum d’intesa raggiunto il 17 giugno scorso, una riduzione delle forze militari statunitensi ai livelli precedenti la guerra, la revoca del blocco navale imposto dall’amministrazione Trump e l’attuazione delle esenzioni dalle sanzioni petrolifere precedentemente previste. 

 

L’Iran si dice pronto al dialogo con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, precisando che l’Ayatollah Mojtaba Khamenei ha conferito al governo specifici poteri di manovra per gestire la trattativa. Le sue parole arrivano in concomitanza con i colloqui indiretti in corso in Qatar per il raggiungimento di un accordo.  

 

Il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin della guerra in Medio Oriente. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana Irna senza fornire ulteriori dettagli. “Nell’ambito di consultazioni di alto livello tra Iran e Russia, e a seguito di recenti incontri tra alti funzionari dei due Paesi, il generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, e il presidente russo Vladimir Putin hanno discusso della situazione attuale in Medio Oriente durante una conversazione telefonica” conclude l’Irna. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025