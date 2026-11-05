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Irace (Plures): “Ci proponiamo come partner per la circolarità'”

  • Novembre 5, 2026
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Irace (Plures): “Ci proponiamo come partner per la circolarità'”

(Adnkronos) – Il progetto ‘Buon Vento’ è “una delle iniziative di innovazione che abbiamo realizzato in Plures che si sta proponendo come un partner per la circolarità: proviamo a mettere insieme i rifiuti, l’energia e l’acqua come tasselli di circolarità. Il Ppa si inserisce in questa strategia”. Così Alberto Irace, ad Plures, durante la diretta Adnkronos da Ecomondo. 

“Noi abbiamo fatto un importante investimento in un bellissimo impianto che produce energia eolica e metteremo sul mercato 20mila contratti a uso domestico di diverse dimensioni che di fatto venderanno una capacità produttiva in proporzione in centesimi di quell’impianto. E quell’energia è la loro”, spiega. 

“Questa esperienza noi pensiamo che possa fare due cose: la prima essere un segno tangibile di come si disaccoppia il mercato elettrico dal mercato del gas. La seconda: coinvolgere i cittadini nella consapevolezza che l’energia è più disponibile in alcuni momenti e meno in altri e provare a verificare se questo può orientare i comportamenti”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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