Ippica, Stoppini (Snai): "L''Orsi Mangelli' torna a Milano, a San Siro il grande trotto"
Harrison Ford: “Trump criminale, non ha politiche ma solo capricci”
Gaza, il video del Comando centrale Usa: “Agenti Hamas saccheggiano aiuti” – Le immagini
Udinese-Atalanta 1-0, al Bluenergy Stadium decide Zaniolo
  • Novembre 1, 2025
  • 2 Min Read
Ippica, Stoppini (Snai): “L”Orsi Mangelli’ torna a Milano, a San Siro il grande trotto”

(Adnkronos) – “Il programma di oggi è diviso in quattro prove per i cavalli di 3 anni con il premio Orsi Mangelli che prevede 2 batterie e poi la finale oltre alla corsa riservata alla femmine. Inoltre, ci sono altre 4 corse per i cavalli più anziani: il famoso Gran Premio della Nazioni, la corsa più iconica dell’ippodromo del Trotto di Milano, e poi le 2 batterie e la finale della Coppa d’Oro di Milano per un programma ricco ed intenso”.  A dirlo Lorenzo Stoppini, Racetracks Senior Director Snai. Tra gli appuntamenti più prestigiosi della stagione autunnale del trotto, il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, torna a Milano dopo diverse edizioni fuori città, riportando nel capoluogo lombardo una delle competizioni più attese del calendario ippico nazionale e internazionale, all’Ippodromo Snai San Siro.  “Torna a Milano dopo alcuni anni grazie alla volontà del Ministero dell'Agricoltura che sta facendo un lavoro straordinario per l'ippica e per il rilancio del settore. Questa giornata di corse siamo pronti a viverla al massimo livello, con dei cavalli straordinari in pista e tanta animazione fuori”. Intrattenimento che rappresenta una parte importante pensata per tutte le età: “Assolutamente, le attività collaterali non mancano come ad esempio, la musica di una marching band e per i bambini il battesimo della sella e un’attività di animazione a tema Halloween” aggiunge Stoppini. “In questi ultimi anni abbiamo cercato di portare sempre più pubblico non necessariamente esperto di corsa all'interno dei nostri Ippodromi per far vivere da vicino il meraviglioso mondo dell'ippica” conclude il Racetracks Senior Director Snai, Lorenzo Stoppini. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

