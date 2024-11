Investito sui binari, muore 23enne nel Salernitano

Un 23enne indiano ha perso la vita nel Salernitano, dopo essere stato investito da un treno. Il fatto è accaduto nel pomeriggio, nei pressi della stazione ferroviaria di Ascea. Secondo una ricostruzione effettuata dagli agenti della Polfer, il giovane si sarebbe lanciato sui binari al passaggio del treno, venendo investito dall’intercity Roma-Reggio Calabria. Sono in corso accertamenti. La circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Reggio Calabria è stata sospesa per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Ritardi o cancellazioni per treni regionali e Alta Velocità.