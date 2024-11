Luci di artista, si parte senza De Luca

di Erika Noschese

Tutto pronto per la nuova edizione di Luci d’Artista. Quest’anno, in via eccezionale, la cerimonia inaugurale è divisa in due momenti: la Villa Comunale e la zona orientale, e, in un secondo momento, la Rotonda. Per la prima volta, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non sarà presente. Questo, almeno, è ciò che risulta dalla comunicazione ufficiale e da Palazzo di Città fanno sapere che la presenza del governatore non è stata confermata. Come già detto, l’inaugurazione dell’edizione 2024-2025 si terrà oggi. La cerimonia inaugurale della tradizionale rassegna di opere d’arte luminose, organizzata dal Comune di Salerno con il contributo della Regione Campania, si terrà alle ore 17 presso la Villa Comunale e, a seguire, alle ore 18.30, in Piazza Caduti Civili di Brescia, nella zona orientale della città. A dare il via alla manifestazione sarà il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. I momenti inaugurali saranno accompagnati da esibizioni del coro e dell’orchestra del Teatro Municipale Giuseppe Verdi. L’accensione delle opere in Piazza Flavio Gioia e del grande albero di Natale in Piazza Portanova è in programma venerdì 6 dicembre. Le Luci d’Artista resteranno accese fino a domenica 2 febbraio. Come ribadito ampiamente dal Comune, anche quest’anno sarà la Regione Campania a finanziare l’opera con la Iren Smart Solutions che, ancora una volta, si è aggiudicata la gara. A carico di Palazzo Santa Lucia è anche il Capodanno in piazza che vedrà sul palco di Piazza della Libertà l’artista Giorgia, voce conosciuta a livello nazionale e internazionale. Si tratta però di soldi destinati alla Cultura. Dunque, ancora una volta, un settore strategico per la città di Salerno viene messo all’angolo a favore di un concerto di cui, inevitabilmente, non tutti ne beneficiano, anche solo per la difficoltà di raggiungere il centro cittadino nel giorno del 31 dicembre. Così, da un lato, resta chiusa al pubblico la biblioteca provinciale di via Laspro in quanto la Provincia non ha i soldi necessari per intervenire e, dall’altro, si sperperano risorse pubbliche che di culturale hanno ben poco. Di fatto, di questi soldi della Regione 1.500.000,00 euro andranno al teatro Verdi per il programma “Musica d’Artista”, proposto dal M° Daniel Oren. Dalla determinazione dirigenziale, infatti, si legge chiaramente che “il progetto esecutivo denominato “Attività musicali del Teatro G. Verdi ed altre attività culturali”, relativo a tutti gli eventi musicali e comprensivo anche di quanto riferito all’evento “Capodanno in Piazza”, per un valore di € 1.500.000,00”. L’esibizione di Giorgia nel giorno dell’ultimo dell’anno ha davvero un valore culturale? Tornano le navette. Anche quest’anno, il Comune di Salerno mette a disposizione di cittadini e visitatori il servizio navetta attraverso una società di trasporto pubblico che dovrà formulare un preventivo di spesa, basandosi sui diecimila euro che il Comune mette a disposizione. Il servizio fungerà da collegamento per la zona orientale – partenza dallo stadio Arechi con Piazza della Libertà nei giorni 24 e 31 dicembre 2024, in entrambe le direzioni. Busitalia Campania, dal canto suo, ha già comunicato la sua indisponibilità a prestare servizio e, come avvenuto lo scorso anno, potrebbero essere società private a garantire il servizio navetta. Nel frattempo, è già stato disposto il prolungamento del servizio metropolitana nelle giornate con maggiore afflusso di visitatori. Bus turistici. Salerno Mobilità, come aveva già anticipato il presidente Camillo Amodio, ha programmato una regolamentazione del traffico e dei servizi di sosta in aree dedicate per gli autoveicoli in questione, al fine di evitare la congestione del traffico e la sosta incontrollata lungo le principali arterie stradali della città. Dunque, ritorna opportuno istituire per i bus turistici – ad esclusione degli autobus di linea nonché dei bus diretti alle strutture alberghiere cittadine con effettiva prenotazione oltre a quelli prenotati per le aree di parcheggio dedicate all’evento – il divieto di sosta e fermata su tutto il territorio comunale nonché il divieto di transito sul nucleo urbano (ZTL bus) delimitato ad ovest da Via Ligea – altezza ingresso Porto Commerciale Varco di Ponente, a nord altezza Piazza XXIV Maggio, ad est da via G. Santoro, Via Diego Cacciatore (altezza sottopasso ferroviario), Via Settimio Mobilio (altezza sottopasso ferroviario), per tutta la durata della manifestazione, dal giorno 29 novembre 2024 fino al 02 febbraio 2025. Le aree di sosta individuate sono: area Ligea, Arechi, hotel Carella.